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Окупанти зазнають втрат далеко від лінії фронту – британська розвідка

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Окупанти зазнають втрат далеко від лінії фронту – британська розвідка
Десятки втрат спричинив удар по рашистах, які були присутні на церемонії нагородження чи концерті в Кумачовому
фото ілюстративне

10 листопада, ймовірно, понад 70 окупантів загинули під час удару по колоні вантажівок на Херсонщині

Російські окупанти продовжують зазнавати масових втрат далеко за лінією фронту від українських дальніх високоточних ударів. Однак, потерпають від таких інцидентів й українські сили. Про це повідомляє міністерство оборони Великої Британії.

Зокрема, у британській розвідці нагадують, що 10 листопада, ймовірно, понад 70 окупантів загинули під час удару по колоні вантажівок за 23 км за лінією фронту в селі Гладківка Херсонської області.

Згодом, 19 листопада, десятки втрат спричинив удар по рашистах, які були присутні на церемонії нагородження чи концерті в Кумачовому, за 60 км всередині контрольованої Росією території.

«Україна також постраждала від подібних інцидентів. 3 листопада 2023 року на церемонії нагородження від удару російською балістичною ракетою загинули 19 бійців 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади», – йдеться у повідомленні.

У британській розвідці зазначають, що бійці, як правило, добре знають радіус дії систем озброєння супротивника. Однак в реаліях дуже тривалого бойового розгортання, командири стикаються з гострою дилемою.

«Вони повинні збалансувати найкращу практику утримання військ розосередженими та менш вразливими до ударів і повсякденну вимогу збирати підрозділи разом для здійснення управління та підтримки морального духу», – додали в розвідці.

Нагадаємо, триває 639-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 64 бойових зіткнення. Загалом ворог завдав два ракетних та 42 авіаційних ударів, здійснив понад 53 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення.

Теги: британська розвідка війна ЗСУ окупанти

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