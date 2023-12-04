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Син нардепа Палиці викупив мисливський комплекс на Прикарпатті

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Син нардепа Палиці викупив мисливський комплекс на Прикарпатті
фото з відкритих джерел

Стартова ціна активу становила 560,9 тис. грн, під час торгів вона зросла у 54 рази

Фонд держмайна 30 листопада провів аукціон з приватизації мисливського центру у селі Марківці, що розташоване за 24 км від Івано-Франківська. Про це свідчать дані у системі «Прозорро.Продажі».

Зазначається, що стартова ціна активу становила 560,9 тис. грн, під час торгів вона зросла у 54 рази.

За лот 14 учасників. Переможну ставку – 15,12 млн грн – зробило ТОВ «Буковель». Остаточна сума, яку має сплатити переможець торгів, з урахуванням ПДВ становить 18,15 млн грн.

До складу об'єкта приватизації входять:

  • вкритий металочерепицею цегляний одноповерховий будинок відпочинку загальною площею 368,9 кв. м. Наявне електропостачання, газопостачання, водопровід, каналізація, опалення водяне;
  • електрифікована альтанка загальною площею 23,3 кв. м;
  • дві криниці з бетонних кілець.

У будинку Мисливського центру є кімнати відпочинку, їдальня, котельня, комора, вбиральня і басейн площею 75 кв. м.

За умовами продажу, покупець зобов’язаний зберігати профіль діяльності об’єкта протягом трьох років з моменту переходу права власності на об’єкт приватизації.

Власниками ТОВ «Буковель» вказані мешканці Швейцарії Захар і Оксана Палиці. Це колишня дружина і син Ігоря Палиці – нардепа (група «За майбутнє») і друга Ігоря Коломойського.

Сам Палиця розповідав, що офіційно розлучений з дружиною ще з 2002 року, проте і після цього продовжує оформлювати бізнес на сім'ю, зокрема вони є формальними бізнеспартнерами Ігоря Коломойського. Загалом сім’ї Ігоря Палиці лише в Україні належить близько півсотні компаній.

Нагадаємо, державна аудиторська служба оголосила про початок перевірки бюджету Поляницької сільської ради Івано-Франківської області. Саме на території цієї громади, серед карпатських гір, триває масштабне будівництво нового біатлонного комплексу. Щоправда, на час великої війни роботи зупинені. Однак цей факт не спинив ревізорів. Навпаки – у Держаудитслужбі висловили занепокоєння щодо можливих ризиків у майбутньому. Мовляв, об’єкт зводиться за державні гроші на приватній землі ТОВ «Буковель». Компанія належить сім’ї народного депутата Ігоря Палиці. Палиця в свою чергу є бізнес-партнером олігарха Ігоря Коломойського, котрому правоохоронці інкримінували низку тяжких злочинів, і він тепер сидить в ізоляторі СБУ. 

Раніше повідомлялося, що дружина президента «Київміськбуду» придбала у Франції віллу за €20 млн.

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Теги: війна Івано-Франківщина

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