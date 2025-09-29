Чи наблизять мир українські ракети

Ракетна програма мабуть найважливіша програма сьогодні для завершення війни і початку переговорів

Так. Перший успішний залп українських ракет по РФ – змінить баланс на нашу користь, і остаточно поставить Путіна перед вибором між миром і самознищенням. Одне чого найбільше продовжує боятись Путін – це різке погіршення економічної ситуації в тилу, але якщо до цього додасться різке погіршення енергетичної ситуації – то війна буде відчутна кожному росіянину. Проблема тут в тому, що росіяни не дуже розуміють смисл цієї війни. Саме тому 70% з них готові на припинення війни вже зараз.

Більше того, українські ракети зможуть виносити і просто великий бізнес, не тільки нафтопереродні заводи, а й металургійні та інші. Можна виносити купу логістики, як залізничні вузли тощо. І погіршення в цьому плані для Путіна значно страшніше, чим навіть ситуація на фронті. Адже фактично незалежно від фронту, Росія буде поставлена перед наближенням нових 90х, а це найбільший їхній страх: повернення в епоху приниження та поразки.

Тому, ракетна програма мабуть найважливіша програма сьогодні для завершення війни і початку переговорів. Але тут в нас все далеко не так райдужно як подається на картинках. Є причина, по якій «пекло», «паляниця», і скоріше за все «фламінго» – не полетять масово. Озвучувати її не буду, але росіяни про неї знають. Сподіваємося, що до нового року це буде вирішено, і в січні кожний росіянин відчує на своїй шкурі, що таке лягати спати під прильоти і розгрібати зранку завали з людьми.

На рахунок «томагавків». Так, Трамп серйозно розглядає надати нам ці ракети, але не для запуску по РФ. Для удару по РФ буде потрібний окремий його дозвіл. Для нього це спосіб покарати Путіна, за те що кинув його, і, водночас, змусити його сісти за стіл переговорів. Трамп має позитивний досвід, коли підвищення ставок грало на його користь – це удар по ядерному об’єкту в Ірані. Тому він серйозно думає про це рішення, але якщо і прийме його то після 10 жовтня.