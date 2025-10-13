Головна Думки вголос Віктор Андрусів
Віктор Андрусів

Місія «Томагавк»

Росіяни завили з приводу «Томагавків» не тому, що дуже бояться цієї зброї...

Я не буду оцінювати «Томагавки» з точки зору бойової ефективності.

По-перше, хай це зроблять технічні фахівці.

По-друге, це насправді не важливо. Місія «Томагавків» в тому, щоб в чергове дати зрозуміти Путіну, що він не виграє війну. На фоні поглиблення економічної кризи в РФ, остаточного вичерпання радянських запасів, надання такого озброєння Україні є чітким сигналом, що у путіна немає шансів.

Росіяни завили з приводу «Томагавків» не тому, що дуже бояться цієї зброї. А тому, що таким кроком Трамп фактично руйнує їхні наміри отримати вигідну угоду з ним.

«Томагавки» – це значно далі чим будь-що, що давав Байден, і перейшовши цю межу, буде важко домовлятись з Трампом з позиції сили. Тепер позиція сили буде у Трампа. Окупанти це розуміють, і істерять.

Однак, у «Томагавків» є ще один побічний ефект – це сигнал російським елітам, що шанс домовитись практично втрачений. Можливо це призведе до появи полковника Штауффенберга в Росії, тільки з більш успішним результатом.

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
