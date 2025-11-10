Головна Думки вголос Віктор Андрусів
Віктор Андрусів Політичний та громадський діяч

Покровськ: обороняти не можна відступати

glavcom.ua
Аерофотознімки Покровська
фото: Getty Images

Оборона Покровська

Успішна оборона міста має шанси тільки, коли це відбувається на підступах. Відстояти місто з орками всередині важко, і малореалістично. Вони «за ціною не постоять», а в нас інших перспектив як берегти людей – нема.

Разом з цим, потрібно розуміти дуже просту річ: орки зупиняються тільки коли мертві. Якщо їх не вбити в Покровську, то це просто доведеться робити за Покровськом. 

Зараз ситуація стає дуже схожою на Бахмут. Після тої битви орки були змушені перейти в оборону через неймовірно високі втрати. А ми пішли в контрнаступ, але як виявилось оборона Бахмута теж обійшлась нам дорого – ми спалили дуже багато боєприпасів і не змогли пробити оборону росіян.

Я не можу сказати, що краще: обороняти Покровськ чи відступати. Але я знаю, що найважливіше берегти людей. Бо без них оборони не буде вже ніякої.

Читайте також:

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: місто втрати Бахмут контрнаступ Покровськ війна

