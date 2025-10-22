Головна Думки вголос Віктор Андрусів
Віктор Андрусів Політичний та громадський діяч

Трамп знайшов слабке місце Путіна

glavcom.ua
фото: Getty Images

Туман переговорів

Є таке поняття «туман війни» - невизначеність і мінливість на полі бою. Але сьогодні ми більше маємо справу з «туманом дипломатії», коли власне мінливість і невизначеність позицій Трампа і Путіна, породжують багато спекуляцій.

В найближчі дні ви будете знову читати купу дурні, про те що ніби сказав Трамп, чи Путін. Більшість з цього буде абсолютним фейком, який будуть вкидати змі, які колись декларували стандарти журналістики. Хайп сьогодні єдиний стандарт журналістики.

Але факти будуть такі:

  1. Трамп не ідіот. Він знайшов слабке місце Путіна – «Томагавки». Цю карту він просто так зливати не буде.
  2. Час вже не грає на Путіна. Він це знає. Поле бою не дає йому бажаного результату. Тому він буде вигризати його дипломатією.
  3. Нам треба витримати можливо найважчий період війни до весни.

Дипломатія починає виходити на перше місце. І тут для нас не менше пасток і проблем чи на полі бою.

Найважливіше тримати наступну лінію – хай Путін практично покаже готовність до миру. Трамп теж хоче практичного кроку, щоб перестати виглядати ідіотом. Ця лінія буде розбивати карти росіян.

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: путін Дональд Трамп переговори

