Трамп знайшов слабке місце Путіна
Туман переговорів
Є таке поняття «туман війни» - невизначеність і мінливість на полі бою. Але сьогодні ми більше маємо справу з «туманом дипломатії», коли власне мінливість і невизначеність позицій Трампа і Путіна, породжують багато спекуляцій.
В найближчі дні ви будете знову читати купу дурні, про те що ніби сказав Трамп, чи Путін. Більшість з цього буде абсолютним фейком, який будуть вкидати змі, які колись декларували стандарти журналістики. Хайп сьогодні єдиний стандарт журналістики.
Але факти будуть такі:
- Трамп не ідіот. Він знайшов слабке місце Путіна – «Томагавки». Цю карту він просто так зливати не буде.
- Час вже не грає на Путіна. Він це знає. Поле бою не дає йому бажаного результату. Тому він буде вигризати його дипломатією.
- Нам треба витримати можливо найважчий період війни до весни.
Дипломатія починає виходити на перше місце. І тут для нас не менше пасток і проблем чи на полі бою.
Найважливіше тримати наступну лінію – хай Путін практично покаже готовність до миру. Трамп теж хоче практичного кроку, щоб перестати виглядати ідіотом. Ця лінія буде розбивати карти росіян.
