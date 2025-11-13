Остання зима Путіна

Все вирішиться в найближчі місяці...

На фоні скандалу з плівками , мій друг спитав мене: за рахунок чого ми вистояли? І я відповів – народу.

За кілька місяців до війни, я написав текст де вказав, що найбільша помилка Путіна у випадку вторгнення – це не розуміння, що він буде мати справу не з Зеленським, а з українським народом. Так, і сталось.

Наш народ завжди сильніший за наших лідерів. Коли ми єдині – ми сильніші за наших ворогів. Але коли ми не єдині – то нас розривають на шматки.

Сьогодні ми знову маємо зібратись і сфокусуватися. Так, стрес від почутого деморалізує, але на кону наше життя. Поки всі ЗМІ купаються в записах огидної корупції – у нас провалився фронт в Запорізькій області, хлопці над зусиллями намагаються розширити коридор біля Мирнограда і Покровського, і ціною життя рубаються за кожний метр. Саме від цього залежить наше виживання і зупинити окупантів наше завдання номер 1.

Завдання номер 2 це покарати покидьків за корупцію на війні. І це обов'язково буде зроблено. Давайте чесно визнаємо, що вже зараз цій гідрі відтяли одну голову, і від цього вже має стати легше. Цих голів ще багато, але повірте їм нема куди тікати, коли ними займуться після війни. Плівки є, докази є, спецслужби є.

Але сьогодні треба сфокусуватися і вирішувати проблеми по порядку важливості. І в першу чергу на виживанні, на фронті! Давайте зберемось силами і підтримаємо своїх! Бо свої саме там, а не на Банковій чи Грушевського!

Я маю достатньо аргументів і доказів, що ця зима є останнім боєм Путіна. Про це я напишу пізніше. Все вирішиться в найближчі місяці. Тому не можна впасти в фінальному раунді