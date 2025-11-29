Головна Думки вголос Віктор Андрусів
Віктор Андрусів Політичний та громадський діяч

Удар по Венесуелі як сигнал Путіну: що задумав Трамп?

Як Венесуела може змінити хід війни в Україні
фото: depositphotos.com/Reuters

Венесуельська карта Трампа

Сьогодні Трамп зробив гучну заяву про закриття повітряного простору біля Венесуели. Фактично, це є передвісником нанесення ракетних ударів. У той же час, він зробив цей крок напередодні візиту Віткоффа до Москви з новим планом по нам, де не враховані ключові позиції путіна. Фактично, заява Трампа по Венесуелі відбулась після виступу Путіна, де він фактично послав новий план, і перед приїздом Віткоффа. Соупадєніє?

Виглядає так, що венесуельська карта є додатковим важелем тиску на РФ. Окрім того, що Мадуро вже звернувся за військовою допомогою до Путіна, і що для орків ця країна є стратегічно важливою для присутності у Латинській Америці (вони ж мають відчувати свою велич) є і інша причина, чому ця карта може змінити хід нашої війни. Справа у тому, що розпакування венесуельської нафти змінить світовий ринок назавжди, і Росія може назавжди втратити основу своїх доходів.

Путін зараз діє у простій логіці: битись поки стане сил, забрати по максимуму, тоді погодитись на мир, почати знову продавати нафту і відбудувати розгромлену армію та втримати економіку РФ від колапсу. Він вірить, що у будь-який момент може повернутись на світовий ринок і гроші знову рікою потечуть у РФ. Розпакування венесуельської нафти ставить хрест на цих планах. Вона зіб’є ціну і витіснить російську нафту з західних країн, і відповідно, Путін ніколи вже не побачить тих доходів, які були до цього. А це означає кінець глобальним амбіціям.

Тому я думаю, що Трамп ходить цією картою, з метою переконати Путіна погодитись на оновлений мирний план, з якого прибрали пункти про передачу незахоплених територій Донбасу. І мушу сказати, що я вперше думаю, що у Кремлі серйозно задумаються перед тим, як в чергове послати Трампа.

У будь-якому випадку все рухається до завершення. Нам треба протриматись три місяці.

Читайте також:

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
