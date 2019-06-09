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    Одеські ультрас влаштували побоїще на стадіоні в Ковалівці. Як то було

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    Ультрас&nbsp;&laquo;Чорноморця&raquo; не могли змиритися з тим, що їх команду судять однобоко - Одеські ультрас влаштували побоїще на стадіоні в Ковалівці. Як то було
    Ультрас «Чорноморця» не могли змиритися з тим, що їх команду судять однобоко
    Скрін-шот

    Матч призупинявся приблизно на 15 хвилин

    Як уже повідомляв «Главком», вчора, 8 червня, «Колос» із Ковалівки переміг одеський «Чорноморець» і вперше в історії вийшов в елітний дивізіон українського футболу.

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    Долю цієї гри вирішили пенальті, призначені арбітром Віталієм Романовим. Її у ворота одеситів було відразу три. Два з них Віталій Гавриш реалізував і завдяки цьому встановив остаточний підсумок - 2:0.

    Відразу після другого м'яча у ворота своєї команди розлючені ультрас «Чорноморця» збиралися зірвати матч. Вони палили піротехніку і намагалися вибігти на поле. Врешті, після тривалих сутичок з працівниками поліції гру було відновлено.

    Нагадаємо, що інший перехідний матч за право грати у Прем'єр-лізі між «Волинню» і «Карпатами» розлючені луцькі фанати взагалі зірвали.

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