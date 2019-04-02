Реквієм мертвонародженому: чого чекати від другого етапу чемпіонату України з футболу

Завадити «Шахтарю» знову виграти чемпіонат може лише диво UA-Футбол

«Шахтарю» навряд чи завадить «Динамо», а «Зоря» - «Олександрії». А ось «Арсенал» може врятуватися

Сьогодні, 2 квітня, нарешті поновляться матчі чемпіонату України з футболу. За календарем мали це зробити в останній день березня, проте того дня країна голосувала на президентських виборах. Відтак і без того напівпорожні трибуни на поєдинках нашого чемпіонату мали б непривабливо сиротливий вигляд, та й охоронцям громадського порядку було тоді не до футболу, тому й вирішили розпочати другу частину футбольної першості дещо пізніше. Від гріха подалі.

Дивний регламент

Чемпіонат своє друге дихання відчує поєдинком «Карпати» - «Ворскла». За мірками українського футболу, це протистояння в ідеалі можна вважати навіть непересічним. Або, як мінімум, самобутнім. Проте наразі цей матч не матиме ні серйозної турнірної мотивації, ні глядацького ажіотажу. Кажучи термінологією виборів, гратимуть «технічні кандидати». А все тому, що після 22-го туру у нашому чемпіонаті відбувся поділ команд на дві шістки. Верхня, тобто колективи, що посіли в турнірній таблиці з першої сходинки по шосту, змагатиметься за всі комплекти медалей та єврокубкову квоту, а нижня, тобто колективи із сьомого по дванадцяте місця, розіграють між собою одного зайвого, який напряму вилетить до нижчого дивізіону.

«Карпати» і «Ворскла» опинилися саме в нижній шістці, тому боротися їм фактично немає за що. Виліт до першої ліги їм не загрожує, адже й очковий, і кадровий запас дозволяють не турбуватися про пониження в класі. Особливо це стосується полтавської команди. Через недосконалість формули проведення чемпіонату у другій шістці буде чимало схожих поєдинків – без турнірної боротьби. Ці матчі, за великим рахунком, непотрібні ні глядачам, ні телетрансляторам, ні самим командам. Проте доведеться аж до кінця травня товкти воду в ступі, шукаючи мотивацію.

У другий етап чемпіонату «Ворскла» входить з новим тренером - легндою київського «Динамо» Віталієм Косовським. Фото - 1927.kiev.ua

Можливо, наша Прем’єр-ліга, під егідою якої проводяться змагання, все ж таки запропонує з наступного сезону якесь ноу-хау, аби інтерес до другої шістки не падав нижче плінтуса. Приміром, у чемпіонаті Бельгії, який був взятий за основу в Україні, після поділу команд на шістки діляться й очки, здобуті на першому етапі, а ще команди із нижньої когорти отримують реальні шанси на єврокубкове місце. Варто і нам якось підвищити змагальний градус чемпіонату. Не можемо природним чином, то хоча б штучним.

Шанси безнадійного аутсайдера

Наразі найгірші шанси на збереження елітної прописки у столичного «Арсеналу». Ця команда була абсолютно безликою впродовж регулярного сезону, її тіпало від одних крайнощів до інших. У зимове міжсезоння «каноніри» знову повністю змінили особовий склад. Особливих вістів їм це не дало. Та й не могло дати. Бо, як відомо, складно знайти в темній кімнаті чорну кішку. Абсолютно за всіма змагальними показниками «Арсенал» виглядає аутсайдером. Навіть на тлі «Чорноморця», який має схожі проблеми. Тому, вочевидь, «Арсенал» має спуститися туди, звідки минулого літа піднявся – до першої ліги. Хоча…

За чутками, кияни можуть врятуватися від «заслання» до нижчого дивізіону. І допоможе їм у цьому… донецький «Олімпік». Незважаючи на те, що «олімпійці» переважають «гармашів» аж на вісім турнірних балів, може статися так, що «згори» надійде вказівка випхнути до першої ліги саме «Олімпік». Передовсім тому, що молодіжна і юнацька команди «Олімпіка» дискваліфіковані за участь у договірних матчах, і в відповідних змаганнях участі не беруть. А за регламентом турніру, без дублюючих колективів клуб не може бути допущений до змагань в УПЛ. Тому не виключено, що «Олімпіку» просто «допоможуть» не пройти атестацію природнім шляхом – прямим вильотом до першої ліги.

Нечемпіонська інтрига

У верхній шістці таких шекспірівських пристрастей немає. На жаль, немає. У чемпіонській гонці, як і завше, лише два клуби – «Шахтар» і «Динамо». Донеччани випереджають свого заклятого друга на сім балів. Теоретично, за десять матчів, що залишились до фінішу сезону, може статися будь що. Проте у нас не чемпіонат Іспанії. І навіть не Бельгії. Якщо «гірники» й можуть втрачати очки, то лише у поєдинках проти динамівців. Таких матчів буде два. У решті зустрічей – проти «Олександрії», «Зорі», «Львова» та «Маріуполя» якщо команда Паулу Фонсеки і втратить залікові пункти, то це стане неабиякою сенсацією. Справжнім форс-мажором.

Немає у суперників «Шахтаря» по першій шістці ні запасу міцності, ні кадрового резерву, ні інших вагомих важелів впливу. Навіть у «Динамо» немає подібного інструментарію. Недарма ж президент «біло-синіх» Ігор Суркіс недавно в серцях заявляв, що його команді зараз не місце в Лізі чемпіонів. Мовляв, рівень «Динамо» - Ліга Європи. Блефував? Навряд чи. Радше, тверезо дивився на дійсність та підготував запасний «аеродром» для відсічі критикам, які не хочуть миритися із постійним динамівським «сріблом». Тому завадити «Шахтареві» вкотре стати чемпіоном зможе, хіба що сам «Шахтар». Це якщо донеччани за власним бажанням та власним «коштом» нароблять купу помилок у матчах, що залишилися. Іншого варіанту немає.

І без того мінімальні шанси «Динамо» на чемпіонство зменшилися після травми зимового новачка команди Франа Соля. Фото - Twitter Соля

Немає й опонента у динамівців, навіть гіпотетичного, в боротьбі за другу сходинку. «Олександрія» і «Зоря» - то команди другого вітчизняного ешелону. Вони за всім показниками, передовсім ментально, набагато ближчі до «Львова» і «Маріуполя», ніж до «Динамо». Тому киянам уже зараз варто думати про наступний сезон. Срібло від них нікуди не дінеться, до золота навряд чи підскочиш, тому треба думати на перспективу – награвати зв’язки, шукати оптимальні поєднання гравців у різних ланках. І чекати. Чекати, коли або падишах «помре», або ішак «здохне».

Бронзове марево

А ось «бронзова» інтрига актуальніша. Наразі третьою йде «Олександрія», яка має непоганий гандикап у вигляді дев’яти очків переваги над «Зорею». Проте в змагальному сенсі команда Шарана над конкурентами зараз на цілу голову не вивищується. У цьому квартеті – «Олександрія», «Зоря», «Маріуполь» і «Львів» - будуть втрачати абсолютно всі.

Як показали перші весняні тури, ґрунтовну підготовку в міжсезоння проводили лише «Шахтар» і «Динамо», бо їм треба було грати в єврокубках. Решта запрягають до цього часу. До своєї осінньої форми не наблизились ні олександрійці, ні луганці. Відтак усю цю решту обов’язково буде штормити й лихоманити, а вирішальним у розподілі турнірних місць у контексті боротьби за третю сходинку, яка дає пряму путівку до групи Ліги Європи, буде вже згаданий гандикап у дев’ять турнірних балів на користь «Олександрії». Щоб його розгубити, треба мати справжній талант.