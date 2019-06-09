Екс-рефері ФІФА прокоментував скандальні рішення у перехідних матчах за право грати у Прем'єр-лізі



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Мирослав Ступар вважає, що на суддів перехідних матчів нападають дарма Фото із відкритих джерел

Мирослав Ступар виправдовує дії арбітів перехідних матчів у Луцьку і Ковалівці

Обидва матчі-відповіді за право грати в українськіій футбольні Прем'єр-лізі-2019/2020 завершилися скандалами. Віталій Романов у поєдинку «Колос» – «Чорноморець» призначив у ворота гостей відразу три пенальті, а після вилучення Сергія Сімініна і пенальті у ворота господарів матч «Волинь» – «Карпати» зірвали фанати лучан.

Резонансні епізоди прокоментував колишній рефері ФІФА Мирослав Ступар.

«У Луцьку вже не вперше атакують арбітрів. Пам'ятаємо матч між «Волинню» та «Металістом» у 2014-му, коли націлювалися на Дмитра Кутакова і той змушений був ховатися в підтрибунному приміщенні. Але якщо тоді до роботи Дмитра дійсно були запитання, то Максим Козиряцький у теперішньому матчі «Волинь» – «Карпати» в ключових моментах відсудив чітко. Справедливо вилучив Сімініна і призначив одинадцятиметровий удар у ворота господарів.

Сімінін підкотився під М'якушка, зігравши в ноги опонента – такі підкати не можна залишати без покарання. А Кльоц заробив пенальті завдяки своєму проходу і поштовху в спину від Болденкова», - зауважив Мирослав Іванович.

«У Ковалівці арбітр Романов призначив у ворота «Чорноморця» три одинадцятиметрових, перший з яких – нефутбольний. М'яч був угорі, нападник намагався махнути ногою по м'ячу, а оборонець просто в цей м'яч не влучив і зачепив ногу опонента. Ігровий епізод, який Романов розсудив дуже суворо. Благо, «Колос» з того пенальті не забив гол. Одинадцятиметрові ж, призначені в другому таймі – справедливі. І їх ковалівці вже реалізували», - зазначив експерт.

Нагадаємо, що «Колос» вирвав путівку до УПЛ у «Чорноморця» за сумою двох матчів, а «Карпати» не поступилися своїм місцем «Волині».

Джерело: UA-Футбол