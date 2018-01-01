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    Думки вголос

    Чому бісять слова «політкиня», «маркитологиня» та «директорка»

    Штучність у мові перетворює її на пластикову, не органічну
    Знаю, що зараз стану об'єктом нищівної критики. Але мене як філолога за першою освітою реально бісять фемінитиви на кшталт «політкиня», «маркитологиня». І навіть «директорка». Неоковирні і для сприйняття, і для мови. І це немає нічого спільного з гендерною дискримінацією. Кілька моїх знайомих жінок - керівників
    • Віктор Шлінчак

      Керівник проекту «Главком»

    • Сьогодні, 14:04
    • Розсилка
    Маркитологиня чи маркетолог?
    Ілюстраційна світлина
    Маркитологиня чи маркетолог?

    Штучність у мові перетворює її на пластикову, не органічну

    Знаю, що зараз стану об'єктом нищівної критики. Але мене як філолога за першою освітою реально бісять фемінитиви на кшталт «політкиня», «маркитологиня». І навіть «директорка». Неоковирні і для сприйняття, і для мови. І це немає нічого спільного з гендерною дискримінацією.

    Кілька моїх знайомих жінок - керівників великих компаній - просять їх не називати «директорками», бо вважають це більшим знущанням над ними і їх статусом.

    До речі, слова на кшталт «візія» мені теж не подобаються. Штучність у мові перетворює її на пластикову, не органічну.

    Джерело: блог Віктора Шлінчака

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»
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    мова українська мова
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