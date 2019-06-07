Хто тепер заробляє на війні, якщо обстріли продовжуються?

Володимир Зеленський

І, звичайно, Путін, «не маньяк і не псих»

У Зеленського попросили Росію взяти контроль над сепаратистами в ОРДЛО. Ви це серйозно? Ви думаєте, що щоденні обстріли - це рішення бойовиків ЛНР-ДНР? Отак, по дурості своїй стріляють?

Росія сьогодні знову скаже, що «їх там нема» і «громадянський конфлікт - це справа внутрішня». І що хай Зеленський їде в Донецьк і там домовляється.

От навіщо це все?

І хто тепер там заробляє на війні, якщо обстріли продовжуються? І, звичайно, Путін, «не маньяк і не псих».

Джерело: блог Віктора Шлінчака

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