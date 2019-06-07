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    Думки вголос

    Хто тепер заробляє на війні, якщо обстріли продовжуються?

    • Віктор Шлінчак

      Керівник проекту «Главком»

    • Розсилка
    Володимир Зеленський - Хто тепер заробляє на війні, якщо обстріли продовжуються?
    Володимир Зеленський

    І, звичайно, Путін, «не маньяк і не псих»

    У Зеленського попросили Росію взяти контроль над сепаратистами в ОРДЛО. Ви це серйозно? Ви думаєте, що щоденні обстріли - це рішення бойовиків ЛНР-ДНР? Отак, по дурості своїй стріляють?

    Росія сьогодні знову скаже, що «їх там нема» і «громадянський конфлікт - це справа внутрішня». І що хай Зеленський їде в Донецьк і там домовляється.

    От навіщо це все?

    І хто тепер там заробляє на війні, якщо обстріли продовжуються?

    І, звичайно, Путін, «не маньяк і не псих».

    Джерело: блог Віктора Шлінчака

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
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