Хто тепер заробляє на війні, якщо обстріли продовжуються?
Володимир Зеленський
І, звичайно, Путін, «не маньяк і не псих»
У Зеленського попросили Росію взяти контроль над сепаратистами в ОРДЛО. Ви це серйозно? Ви думаєте, що щоденні обстріли - це рішення бойовиків ЛНР-ДНР? Отак, по дурості своїй стріляють?
Росія сьогодні знову скаже, що «їх там нема» і «громадянський конфлікт - це справа внутрішня». І що хай Зеленський їде в Донецьк і там домовляється.
От навіщо це все?
І хто тепер там заробляє на війні, якщо обстріли продовжуються?
І, звичайно, Путін, «не маньяк і не псих».
Джерело: блог Віктора Шлінчака
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