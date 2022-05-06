«Смотрящий Кремля» за Донбасом

Путінський режим підкорює навіть демократичних росіян

Повчальна історія трансформації «прогресивних» і «ліберальних» росіян (це для тих, хто досі їх записує).

От був такий у них прем‘єр-міністр Кирієнко. Якого в команду Єльцина привів Нємцов, бо був його другом. На той момент (нагадаю йшов 1998 рік) призначення Кирієнка було сприйнято як перемогу «прогресивного крила» ельцинської команди.

Правда, цей уряд пропрацював лічені місяці і восени, оголосивши дефолт, пішов у відставку.

Ще одна цікава деталь про Кирієнка – його мама родом з Одеси, власне, її прізвище він і взяв. Очевидно, щоб не заважало розвитку комсомольської кар‘єри прізвище батька – Ізраїтель.

Нині Кирієнко працює на посилках у Путіна, їздить віджатим (поки що) Донбасом, готує парад в Маріуполі, спілкується з різними сальдами. З прем‘єра дослужився до цілого заступника глави путінської адміністрації (після того як якийсь час очолював Росатом).

Який поворот долі – саме Кирієнко представляв Путіна як новопризначеного голову ФСБ РФ.

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Джерело: блог Віктора Шлінчака

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