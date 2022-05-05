Рашисти притягнули до знищеного Маріуполя пам'ятник бабі з прапором СРСР (фото)

Пам'ятник було встановлено в одному з небагатьох уцілілих куточків міста

Росіяни вважають скульптуру баби з радянським прапором символом «перемоги»

У знищеному окупантами українському Маріуполі росіяни встановили свій новий символ «перемоги» – пам'ятник бабусі з радянським прапором. Про відкриття пам'ятника писали пропагандистські ЗМІ. Його показали суспільству під час візиту до потрощеного міста нового путінського куратора Донбасу Сергія Кирієнка.

Пам'ятник було встановлено в одному з небагатьох уцілілих куточків міста. Кадр зробили так, аби росіяни могли повірити, що у Маріуполі нібито все гаразд, і знову клюнули на гачок пропаганди.

Відомо, що 3 травня у російському Бєлгороді також встановили пам'ятник «бабусі з радянським прапором», але вже 4 травня його прибрали, мерія заявила, що шукає для скульптури нове місце.

Нагадаємо, що рашисти готують «парад» у зруйнованому Маріуполі. Саме для цього і приїхав Кирієнко, аби контролювати процес. Основне завдання путінського чиновника – підготовка «урочистих заходів» 9 травня. Відомо, що рашисти відмовляються від проведення «свята» в окупованому Донецьку, в тому числі імітації «військового параду». Нині в ОРДЛО не проводяться підготовчі роботи з цих питань.

Тож Маріуполь, за планами рашистів, має стати центром «урочистостей». З цією метою в місті проводиться термінове прибирання центральних вулиць від завалів, тіл вбитих та нерозірваних російських боєприпасів

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