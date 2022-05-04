Окупанти готують «парад» у зруйнованому Маріуполі. Туди приїхав куратор від Путіна

Маріуполь, за планами рашистів, має стати центром «урочистостей»

Рашисти готують «парад» у зруйнованому Маріуполі, про це повідомило Головне управління розвідки.

В зруйнований Маріуполь прибув перший заступник глави адміністрації президента Росії, відповідальний за питання внутрішньої політики РФ, Сергій Кирієнко. Відомо, що віднедавна саме він став новим кремлівським куратором питань щодо ОРДЛО.

Основне завдання путінського чиновника – підготовка «урочистих заходів» 9 травня. Відомо, що рашисти відмовляються від проведення «свята» в окупованому Донецьку, в тому числі імітації «військового параду». Наразі в ОРДЛО не проводиться підготовчих робіт з цих питань.

Тож Маріуполь, за планами рашистів, має стати центром «урочистостей». З цією метою в місті проводиться термінове прибирання центральних вулиць від завалів, тіл вбитих та нерозірваних російських боєприпасів.

Триває широкомасштабна пропагандистська кампанія, в ході якої росіянам демонструватимуться сюжети про «радість» місцевих жителів від зустрічі з окупантами. Для підготовки відповідних матеріалів Маріуполь відвідував рашистський пропагандист Володимир Соловйов та очільник окупаційної адміністрації Донецька Денис Пушилін.

Нагадаємо, Росія не поспішає із завершенням військової «спецоперації» в Україні до 9 травня. Про це заявив глава МЗС РФ Сергій Лавров в інтерв'ю італійській телекомпанії Mediaset.

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