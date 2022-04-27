Кремль призначив нового куратора по Донбасу – ЗМІ

Минулого тижня Кирієнко їздив до Донецька, де зустрівся в ватажками «Л/ДНР» Денисом Пушиліним і Леонідом Пасічником

Минулого тижня Кирієнко їздив до Донецька, де зустрівся в ватажками «Л/ДНР» Денисом Пушиліним і Леонідом Пасічником

У Путіна інформацію поки офіційно не підтверджують

Російська влада призначила нового куратора по Донбасу. Замість Дмитра Козака питаннями тепер займатиметься перший заступник голови адміністрації президента Сергій Кирієнко. Але у президента Володимира Путіна поки не підтверджують це призначення. Про це повідомляє «РБК» з посиланням на джерела.

Кирієнко став куратором відносин Росії з так званими Донецькою та Луганською «народними республіками». І за роботу з ними відповідає управління адміністрації президента з внутрішньої політики.

Також повідомляється, що до сфери цього управління входить робота з російськими регіонами, і на сьогодні там створюється новий департамент, який відповідатиме за окупований Донбас.

На думку одного з джерел, це означає, що розглядається сценарій «приєднання» окупованого Донбасу до складу Російської Федерації. А куратора поміняли, оскільки Козак відповідав за переговори щодо реалізації мінських угод.

Минулого тижня Кирієнко їздив до Донецька, де зустрівся в ватажками «Л/ДНР» Денисом Пушиліним і Леонідом Пасічником.

Водночас у Кремлі офіційно не коментують призначення Кирієнка куратором «Л/ДНР».

«Не можу нічого прокоментувати. Поки ніяких формальних поправок у розподілі обов'язків не вносилося», - заявив прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков.

Як повідомлялося, окупанти на території «Л/ДНР» проводять примусову евакуацію, ловлять чоловіків на вулицях, забирають з роботи, витягують із квартир і просто знімають з автобусів.

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