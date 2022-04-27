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    Події в Україні

    Кремль призначив нового куратора по Донбасу – ЗМІ

    Минулого тижня Кирієнко їздив до Донецька, де зустрівся в ватажками &laquo;Л/ДНР&raquo; Денисом Пушиліним і Леонідом Пасічником - Кремль призначив нового куратора по Донбасу – ЗМІ
    Минулого тижня Кирієнко їздив до Донецька, де зустрівся в ватажками «Л/ДНР» Денисом Пушиліним і Леонідом Пасічником
    фото: wikipedia

    У Путіна інформацію поки офіційно не підтверджують

    Російська влада призначила нового куратора по Донбасу. Замість Дмитра Козака питаннями тепер займатиметься перший заступник голови адміністрації президента Сергій Кирієнко. Але у президента Володимира Путіна поки не підтверджують це призначення. Про це повідомляє «РБК» з посиланням на джерела.

    Кирієнко став куратором відносин Росії з так званими Донецькою та Луганською «народними республіками». І за роботу з ними відповідає управління адміністрації президента з внутрішньої політики.

    Також повідомляється, що до сфери цього управління входить робота з російськими регіонами, і на сьогодні там створюється новий департамент, який відповідатиме за окупований Донбас.

    На думку одного з джерел, це означає, що розглядається сценарій «приєднання» окупованого Донбасу до складу Російської Федерації. А куратора поміняли, оскільки Козак відповідав за переговори щодо реалізації мінських угод.

    Минулого тижня Кирієнко їздив до Донецька, де зустрівся в ватажками «Л/ДНР» Денисом Пушиліним і Леонідом Пасічником.

    Водночас у Кремлі офіційно не коментують призначення Кирієнка куратором «Л/ДНР».

    «Не можу нічого прокоментувати. Поки ніяких формальних поправок у розподілі обов'язків не вносилося», - заявив прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков.

    Як повідомлялося, окупанти на території «Л/ДНР» проводять примусову евакуацію, ловлять чоловіків на вулицях, забирають з роботи, витягують із квартир і просто знімають з автобусів.

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    Теги: росія окупанти Донбас «ДНР» «ЛНР» війна Україна окупація Дмитро Козак #stoprussia
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    Кремль призначив нового куратора по Донбасу – ЗМІ