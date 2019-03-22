Уявіть, чи бачите ви свого кандидата в ролі головнокомандувача, здатного зберегти Україну

Слабкий президент буде дорівнювати капітуляції на умовах Путіна

Путіну не потрібна частина України. Йому потрібна вся Україна

Вчора майже три години з кількома колегами провів у Генштабі ЗСУ. Оскільки розмова була off the record, переказувати її не можу. Але висновки, з якими я вийшов звідти, не зовсім втішні.

1. Ситуація, яка складається на наших кордонах, досить далека від спокійної. І ті, хто сипали жартами про воєнний стан, який існував наприкінці року, не мають жодного поняття, з яким вогнем доводиться грати.

2. Росія нарощує сили не тільки на наших кордонах, але і в інших регіонах. Доктрина Герасимова (хто бажає, може погуглити) успішно реалізується. І від неї ніхто в Москві не відмовлявся.

3. Також я впевнений, що мінімум 90% кандидатів в президенти не розуміють і не усвідомлюють загроз, з якими Україна може зіштовхнутися уже в кінці квітня-на початку травня. І ще є суб‘єктивне відчуття, що потенційна перемога декого може стати реальним подарунком Кремлю. А особливо на фоні заяв про переговори з Путіним. Слабкий президент буде дорівнювати капітуляції на умовах Росії. Читайте також Тимошенко: обіцяю лише те, що здатна виконати Сьогодні, 10:48 4. Будь-які заворушення після президентських виборів можуть привести спочатку до дестабілізації всередині країни. І цей момент в Кремлі використають для точкових ударів по найбільш вразливих регіонах. Путін досі кусає лікті, що у 2014-му не увійшов в Київ. 5. Путіну не потрібна частина України. Йому потрібна вся Україна. Бажано розділена на частини, кожна зі своїм «управителем» і розрізнена по ідеологічних, територіальних і економічних пріоритетах. Тобто повна і остаточна «федералізація». Тому знаючи певний масив інформації, є привід ще раз серйозно подумати перед тим, як ставити галочку в бюлетені. І уявити, чи бачите ви свого кандидата в ролі головнокомандувача, здатного зберегти країну.

Джерело: блог Віктора Шлінчака

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