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    Думки вголос

    Зеленський працює президентом у адміністрації медіаменеджера Єрмака

    • Віктор Шлінчак

      Керівник проекту «Главком»

    • Розсилка
    Зеленський працює президентом у адміністрації медіаменеджера Єрмака

    Юрій Левенець вважав, що давати інтерв‘ю в статусі політтехнолога про свою роботу і клієнтів, з якими працюєш зараз, як мінімум непристойно

    Тепер якось так:

    Зеленський працює президентом у адміністрації медіаменеджера Єрмака.

    P.S. Висновок після публікації чергового інтерв‘ю головного політконсультанта ОП.

    P.P.S. Свого часу я мав змогу досить часто спілкуватися з нині покійним Юрієм Левенцем - вважаю, що він залишається політичним консультантом #1 за всю історію незалежності України. Він був і соціальним психологом, і вченим, і мудрецем від Бога. Людиною, яку безмірно поважали всі. І його учні, і підлеглі, і друзі. А головне - вороги.

    Так от, Юрій Левенець вважав, що давати інтерв‘ю в статусі політтехнолога про свою роботу і клієнтів, з якими працюєш зараз, як мінімум непристойно. Бо потрібно або брехати (а в брехню не повірять), або розповідати правду, яка може підставити клієнта. Він так і казав: «Брехати я не хочу, а всю правду говорити я зараз не можу!».

    Тому Левенець постійно відмовляв у запитах на інтерв’ю, хоча час від часу й спілкувався з журналістами «не під запис». І часто це нагадувало, що це він проводить інтерв’ю, перевіряючи якісь свої думки:) Бо Юрій Анатолійович не потребував слави. На відміну від нинішніх «технологів ОП».

    Джерело: блог Віктора Шлінчака

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: Володимир Зеленський Андрій Єрмак
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