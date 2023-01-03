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Вікторія Сюмар Народний депутат

Заради Батьківщини треба бути готовим знищити ворога

glavcom.ua
Українські військові б'ються за майбутнє своєї країни
фото: ЗСУ

Теза радянської пропаганди про «умірать за родіну» – це насправді культивування смерті

Кілька непопулярних тез.

Раніше, мене завжди дивувала теза радянської пропаганди про «умірать за родіну», бо це насправді культивування смерті. І воно точно не на користь нікому. І веде лише до наступних воєн.

Заради Батьківщини треба бути готовим вбивати. Вбивати ворогів. І ця теза генерала Залужного мені значно ближча. Бо це культивування справедливості.

Помирати має той, хто порушує право і справедливість, і приходить на чужу землю.

І друге. «У війну всі фронти одинаково важливі». Це дуже популярна теза. Але не чесна. Бо чесно визнати – є головний фронт, там де вбивають. І без нього не було б інших.

Не було б дипломатії, інформаційних перемог і державності. І тому найбільша шана, найбільша повага і найбільші переживання тим, хто взяв в руки зброю. Всі решта просто роблять свою роботу. І допомагають фронту.

Все решта – то пафос і популізм, хоч багатьом він і «заходить».

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Джерело
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Теги: Україна росія війна фронт популізм

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