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Сергій Борщевський Письменник, дипломат, експерт Центру дослідження Росії

Пане Шольце, хто вам сказав, що хтось укладатиме мир з Путіним?

glavcom.ua
Шольц давно мав зрозуміти, що не варто гаяти часу на розмови з Путіним
фото з відкритих джерел

Ні з нацистською Німеччиною, ні з її спільниками переговорів не вели

Представниця уряду ФРН Крістін Гоффман повідомила, що федеральний канцлер Олаф Шольц контактує з Путіним заради можливих переговорів у майбутньому про закінчення війни.

Пане Шольце, тільки не ображайтеся: звідки ви взяли, що хтось вестиме переговори з Путіним? Ви справді так вважаєте? Не гайте часу, згадайте, як скінчилася Друга світова війна.

Гітлер не підписував акту про капітуляцію. За офіційними даними, не дожив, хоча щодо його долі існують й інші версії.

Акт підписав начальник Оперативного штабу генерал-полковник Альфред Йодль, що не завадило йому згодом постати перед Нюрнберзьким трибуналом, бути засудженим до страти і повішеним.

Держави, які були спільниками нацистської Німеччини у Другій світовій війні, підписали в 1947 році Паризькі мирні договори.

Але знов-таки, хто підписував?

Муссоліні 1945 року був захоплений і страчений італійськими партизанами.

Румунський диктатор Антонеску під час перевороту 1944 року був заарештований як воєнний злочинець і за вироком народного трибуналу страчений 1946 року співвітчизниками.

Найбільше пощастило угорському диктатору Горті, який за кілька днів до закінчення війни здався американцям, а ті, не вважали його воєнним злочинцем, тож на Нюрнберзькому процесі Горті виступав як свідок. Але й Паризький договір від імені Італії підписував не він.

Ще невідомо, якою буде доля Путіна. Та головне інше: ні з нацистською Німеччиною, ні з її спільниками переговорів не вели. Вони підписали документи, підготовлені переможцями.

Так має бути і цього разу. Умови закінчення війни повинні опрацювати Україна та її союзники у Рамштайнському форматі.

Тож не варто гаяти часу на розмови з Путіним.

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Теги: історія переговори диктатор Олаф Шольц Адольф Гітлер злочинець Україна документи путін війна полковник

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