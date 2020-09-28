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    Оперативні дані: в Україні виявлено ще 2671 хворий на коронавірус

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    За минулу добу одужали 571 людина - Оперативні дані: в Україні виявлено ще 2671 хворий на коронавірус
    За минулу добу одужали 571 людина

    За минулу добу від коронавіруса померли 37 людей

    В Україні за минулу добу, 27 вересня, коронавірусне захворювання підтвердили ще у 2671 людини. Це на 459 випадків менше, ніж днем раніше (3130). Про це свідчать дані системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради нацбезпеки та оборони України.

    Одужали за минулу добу – 571 людина (днем раніше – 1009), померли –  37 осіб (56).

    Загалом від початку пандемії станом на ранок 28 вересня в країні, за офіційними даними, заразилися коронавірусом 201305 людей, одужали 88453 особи, летальних випадків – 3996.

    Нагадаємо, в Україні за 26 вересня коронавірусне захворювання підтвердили ще у 3130 людей. Одужали за минулу добу – 1009 осіб (днем раніше – 1740), померли – 56 осіб (76). Загалом від початку пандемії станом на ранок 27 вересня в країні, за офіційними даними, заразилися коронавірусом 198634 людини, одужали 87882 особи, летальних випадків – 3959.

    Як повідомлялося, український інфекціоніст розповів, як часто діти хворіють на коронавірус.

    До слова, у світі коронавірусом заразилися 33307178 людей. Загалом від початку пандемії від коронавіруса померли 1002399 людей. Найбільше жертв зафіксовано в США, Бразилії та Індії. Одужало від 24638124 людини. Активними залишаються 7,6 мільйона випадків.

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