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Магазини у Німеччині почали ховати каву від покупців

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
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Магазини у Німеччині почали ховати каву від покупців
Продавці ставлять на прилавок обмежену кількість кави
фото:bild.de

Кава у Німеччині стала популярним продуктом для крадіїв

Власники торгових точок Берліна та інших німецьких міст ховають каву з прилавків через різке зростання крадіжок. Як пише «Главком», про це повідомляє видання Bild.

Зазначається, що після зростання на 12% цін на кавові зерна крадіжка відповідної продукції досягла небачених масштабів і магазини змушені тепер ховати каву від потенційних покупців.

«Багато берлінських супермаркетів більше не можуть дозволити собі каву – принаймні, не на своїх полицях! Через те, що крадіжки стають дедалі частішими та зухвалими», – пише видання. 

Втім, продавці обирають різні методи захисту кави від крадіжок: десь вивішують лише фото пачок кави, десь їх поміщають продукцію за скло.

«У філії одного з берлінських магазинів на Бергштрасі ставлять на полицю максимум дві упаковки кожного сорту. У гіршому випадку пропадає лише дві пачки кави, а не 20. Крім того, так швидше зауважують, якщо товару вже немає на полиці, але на касі ніхто не купував», – інформує читачів видання.

Наголошується, що збитки від магазинних злодюжок лише в німецькій столиці минулого року становили приблизно 200 млн євро.

«Крадіжки в таких масштабах становлять серйозну загрозу існуванню роздрібних торговців», – цитує Bild власницю одного з магазинів.

До слова, крадіжки у магазинах Німеччини сягли рекордного рівня. За підсумками інвентаризації 2024 року, німецькі рітейлери недорахувалися товарів на суму 4,95 млрд євро, це на 3% більше, ніж роком раніше. Такими є дані нової публікації Інституту роздрібної торгівлі (EHI), заснованої на щорічному дослідженні. У ньому взяли участь 98 компаній, які управляють більш ніж 17 тис. магазинів в Німеччині. 

Нагадаємо, понад 50 людей побилися неподалік залізничної станції в районі Гезундбруннен у Берліні, внаслідок чого загинула одна людина. 

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Теги: Німеччина викрадення Берлін супермаркет

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