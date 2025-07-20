Сьогодні День пророка Іллі: історія свята, традиції, значення імені, заборони та привітання

На День Іллі, серед іншого, категорично не можна купатися у водоймах

Сьогодні, 20 липня, віряни відзначають Ільїн день – свято на честь старозавітного пророка Іллі. Кожен рік пам'ять пророка Іллі відзначається в один і той же день.

У слов’ян пророк Ілля належить до найбільш шанованих святих, поряд з Миколаєм Чудотворцем. Його вважають захисником чистої віри та покровителем вірних Господу. Крім того, Ілля зцілював хворих та допомагав нужденним. Пророка Іллю вважають покровителем воїнів, гроз, дощу, грому і блискавок. За Біблійними легендами, він не помер, а був піднесений живим на небеса.

Нагадаємо, з 1 вересня 2023 року Православна церква України (ПЦУ) та Українська греко-католицька церква (УГКЦ) перейшли на новоюліанський церковний календар, і тепер всі неперехідні свята із фіксованою датою відзначаються на 13 днів раніше.

Історія свята

Ілля-пророк народився за 900 років до Різдва Христового. Коли дитина з'явилася на світ, його батькові Соваку прийшло видіння: благовидні мужі розмовляли з хлопчиком, сповивали вогнем і живили полум'ям вогненним. Видіння виявилося пророчим. В юнацтві Ілля пішов у пустелю. Він ревно молився і дотримувався суворого посту. Пророк був прикладом цнотливого життя. Він боровся з ідолопоклонством, здійснював чудеса в ім'я Господа.

Ілля був покликаний служити царю Ахаву, який поклонявся Ваалу (сонцю). Ілля, за словом Господа, закликав людей звернутися до істинного Бога, інакше царство спіткає голод. Цар не послухався пророка, і в країні настала посуха. Через рік Ілля знову оголосив людям про те, що всі біди відбуваються через поклоніння Ваалу. Щоб «розбити» оману ізраїльтян, Ілля запропонував зробити два жертовника: один Ваалу, а інший Бога, і сказав: «Принесемо жертви, і якщо вогонь з неба зійде на жертовник Ваала, значить, він істинний Бог, а якщо ні, то ідол».

Згідно з переказами, пророка живим забрали на небо. Туди він помчав на вогненній колісниці, запряженій чотирма білими кіньми, залишивши після себе свого духовного учня Єлисея. Вважається, що на небі Ілля чекає другого пришестя Христа, щоб знову повернутися на землю.

Перший православний храм на Русі був побудований в Києві саме на честь Іллі-пророка ще до офіційного Хрещення Русі.

Традиції та обряди в Ільїн день

У всіх переказах описувалося, що Ілля-пророк виражає Божий гнів. Його караюча справедлива десниця карала духів темряви, а особливо злих демонів. За віруванням людей, вся нечиста сила рятується від його блискавичних стріл, перетворюючись не тільки до диких звірів (зайців, лисиць) і плазунів, але і в домашніх: собак, кішок та інших.

Тому-то з'явився звичай не випускати на вулицю собак і кішок і не впускати домашніх улюбленців, щоб духи темряви, знайшли укриття в них і тікали від стріл, не пробралися в житло, і в будинок потрапила блискавка, призначена для них. Селяни діставали зброю, щоб дати відсіч нечистій силі, що вселилася у вовків, лисиць та інших звірів. Рибалки у цей день викидали спійману під час грози рибу з червоними очима, вірячи, що в ній знайшли тимчасовий притулок чорти.

Під час грози заборонялося перебувати у воді, під деревом, під сосною з двома верхівками, бігати по вулиці, голосно говорити, співати, кричати, стріляти.

Бабусі вчили онуків при грозі щільно закривати двері, завішувати вікна, перед іконою запалювати або лампадку, або свічку (водохресну або четвергову); перехрестити себе і все навколо, благаючи Іллю–пророка позбавити сім'ю від грому, від летючої стріли. На голові при цьому обряді обов'язково повинна була бути хустка.

Щоб зберегти від блискавки свої оселі та подвір'я, поля, худобу, селяни обкурювали всі ладаном у вечірній час перед днем Іллі.

Що означає ім'я Ілля?

Ім'я Ілля має давнє походження і є однією з форм імені Еліягу, що походить з івриту і означає «мій Бог – Ягве». Це ім'я має глибокі релігійні корені та багату історію.

Загалом Ілля доброзичливий, це допомагає йому легко заводити знайомства і знаходити спільну мову з різними людьми. Сім'я в житті Іллі, можна сказати найбільш головний складник. Ілля шукає людину схожу на нього у ставленні до життя і за темпераментом. Любить дітей і хоче зазвичай їх багато.

Що потрібно робити в день Іллі-пророка

Вмиватися дощем. Наші предки вірили, що якщо на Іллю піде дощ, і люди встигнуть їм вмитися, цим можна назавжди позбавити себе від пристріту і хвороб. Також дощову воду в цей день запасають про запас, щоб потім користуватися нею в лікувальних цілях.

Доглядати за бджолами.

Дивитися, куди блискавка б'є. За повір'ям, у тому місці, куди вона вдарить, може бути захований скарб.

Чому не можна купатися в річці після Ільїна дня

Народні вірування свідчать, що після 20 липня більше не можна купатися в річках та озерах. Наші пращури вірили, що з цієї дати у водоймах з'являється нечисть, яка може потягнути плавця під воду.

Ще одне тлумачення цієї заборони полягало в тому, що з 20 липня природа готується до осені, і пророк Ілля так остуджує воду, що в ній некомфортно купатися.

Що не можна робити в день пророка Іллі

В цей день не можна:

Займатися сільськогосподарськими роботами, до цього дня сіно вже повинне бути прибране.

Впускати в будинок бездомних собак і кішок, бо вважається, що в цей день, рятуючись від святого Іллі, нечиста сила перетворюється у різних звірів. І впустивши безпритульну тварину в будинок, можна тим самим накликати біду.

Виганяти худобу на пасовище, інакше його можуть загризти вовки.

Під час грози стояти під деревом, веселитися або перебувати у воді. Краще закрити у будинку всі вікна і дзеркала та запалити свічки.

Вважалось, що у цей день не можна дивитися в дзеркало. Особливо це попередження стосувалося літніх і хворих людей. Пояснювали це тим, що 20 липня посилюється вплив задзеркалля і дзеркало може витягати життєву силу людини, яка дивиться в нього.

У день Іллі і після нього купатися не можна. Навіть є приказка: «До Іллі мужик купається, а після – з річкою прощається». Вважалося, що за тиждень до свята і після нього купатися небезпечно, тому що. водяний або русалка можуть утягнути в воду.

Існує й інша версія: купатися у водоймах 20 липня не можна, так як вода в них зневажена чортом, який викупався в ній.

В народі також вірили, що нечисть ховається від Іллі у воді. Тих, хто наважиться зайти в річку, русалки і водяні тягнуть на дно.

Також предки вірили, що купання на Ільїн день загрожує важкими хворобами.

Народні прикмети у день пророка Іллі

В цей день не пускають у будинок кішок і собак, щоб не було в сім'ї людей, уражених громом і блискавкою.

Якщо на Іллю дощ з громом – голова боліти буде. Ілля Пророк – косовиці термін!

Яка погода на Іллю, така буде і на Воздвиження. Глухий грім – до спокою, грім гучний – до сварки.

Грім гримить гучно, але не різко – до негоди.

На Іллю до обіду літо, а після обіду – осінь.

Грім уривчасто гримить – до короткого дощу.

Хто потрапив в Ільїн день під дощ – весь рік здоровий буде.

З Ільїна дня ніч довга: працівник висипається, а коні наїдаються.

Не можна працювати на Ільїн день у полі врожай згорить.

Після Ільїна дня в полі сива коня не побачиш – ось до чого темні ночі.

З Ільїна дня вода холодна. До Іллі мужик купається, а з Іллі з рікою прощається.

Якщо в Ільїн день пожежа трапиться, то до води у вогонь молоко ллють, щоб далі не розійшовся.

Грім гримить – то Ілля на своїй колісниці по небу їде.

Якщо на Іллю дощ з громом – голова боліти буде. Грім довгий і безперервний – до тяжкості в грудях.

Хто на Іллю копиці вважатиме – той все добро втратить.

Привітання Іллі з іменинами у прозі

Вітаю зі світлим святом – Днем Іллі! Нехай останній місяць літа пройде щасливо, принесе більше радісних новин та смачного врожаю. Нехай святий Ілля порадує дітей гарною погодою, а усій Україні принесе мир!

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Дорогий Ілля, я тебе вітаю і хочу побажати легко та успішно пройти будь-який рівень стійкості життя, в будь-якій сутичці здобувати перемогу, в будь-якій справі приходить до успіху і високих результатів, і найголовніше – ні за які такі речі не втрачати віри в себе і своїй силі!

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Ненаглядний Ілля, чудовий Ілля, вітаю від щирого серця сьогодні тебе. Я побажаю багато щастя, великої удачі та добробуту, щоб в житті твоєму не було сумних і курйозних випадків, бажаю щоб тебе любили, будь добрим і чарівним, успішним і красивим, і дуже допитливим.

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Іллюша, вітаю з Днем Ангела! Бажаю запалювати та веселитися, придумувати щось незвичайне і мати успіх у своїх ідеях, рухатися в потрібному напрямку і виправдовувати свої прагнення, реалізовувати свої мрії та бути завжди щасливим.

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В Іллін день бажаю стати мудрішим і сміливішим, нічого і ніколи не боятися, громом метати і блискавично добиватися успіху у всіх своїх прагненнях. Нехай у цей день відбудеться щось добре, нехай це свято ознаменує для тебе подальше процвітання, душевну гармонію і чисту любов.

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Вітаємо дуже господарську, добру і просто затишну людину. Дорогий наш Ілля! Нехай твоя привітність, відкритість і доброта принесуть тобі величезний успіх у житті. Нехай тебе не торкнутися біди та хвороби. Нехай завжди вистачає сил, на те, щоб впоратися з будь-якими труднощами та навіть поганим настроєм. Бажаємо тільки позитивних моментів, відмінного здоров'я і великого достатку.

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В День Іллі бажаю радості та благості! Нехай твоє життя буде безхмарним, як небо. Бажаю зібрати щедрий урожай і отримати Боже благословення на щасливе життя! Нехай аромат свіжої випічки наповнить будинок затишком та теплом!

Привітання з іменинами Іллі у віршах

Ілля – ти в нас боєць,

І в роботі молодець!

Люблять всі тебе дівчата,

Липнуть всі, немов ти м’ята,

Ти в нас гордий, не здаєшся,

На любов не піддаєшся!

Хай завжди тобі везе,

І в життя буде усе!

***

З днем прекрасним, Днем Іллі,

Від роботи відпочинь,

Не лякають нехай грози,

Не бринять на віях сльози,

Помолись і заспокійся,

І нічого ти не бійся!

***

Щоб Ваше здоров’я, як кремінь було,

Щоб щастя сімейне його берегло,

Щоб радість завжди була на порозі,

А лихо в далекій і вічній дорозі.

Хай поруч з Вами Ангел Ваш летить,

Убереже від біди Вас повсюди,

Нехай несе Вам радість кожна мить,

І благодать Господня лиш з Іллею буде.

***

Як завжди приходить в термін

Славний наш пророк Ілля,

Перший сніп вже видно у полі,

І жовтіє вже гілля.

Літа близиться кінець,

Але тільки не сумуй!

Ти цьогоріч – молодець,

Тож радій і не шкодуй!

***

Сильний, мужній і простий,

Одним словом – молодий!

Ти найкращий у нас в світі,

Просто чудо – ти такий!

Ілля, тебе вітаєм,

З днем народження твоїм,

І тобі одне бажаєм –

Будь завжди ти золотим!

Привітання з днем Іллі у листівках