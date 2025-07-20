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20 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

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20 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
20 липня – День шахів
фото: depositphotos.com

Сьогодні не варто працювати на полі та городі

20 липня відзначається День шахів, Міжнародний день торта та Всесвітній день стрибка. Віряни вшановують пам’ять святого пророка Іллі.

День шахів

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Шахи є синонімом логічного мислення, стратегії та терпіння. Ця гра сягає корінням найдавніших часів – тих, у які людина отримала здатність думати. Завдяки художній уяві шахи увібрали в себе риси мистецтва, а завдяки точному розрахунку – властивості науки. Це один з небагатьох способів дозвілля, який покращує роботу мозку, пам’ять та когнітивні здібності. Статистика стверджує, що 70% людей у світі хоч раз у житті грали в шахи, а для 650-ти мільйонів це постійне захоплення.

Така популярна гра не могла залишитися без визнання на найвищому рівні, тому 20 липня світ щороку відзначає Міжнародний день шахів. Збігається з цією датою і національний День шахів в Україні.

Існує чимало версій щодо винахідника шахів. Інколи авторство приписують міфічному Одіссею, який таким чином намагався розважитися під час облоги Трої, а також засновнику античної медицини Гіппократу та грецькому філософу Арістотелю. Але логічно вважати, що шахи не є винаходом однієї людини.

Міжнародний день торта

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20 липня кожного року ласунчики з усієї планети відзначають Міжнародний день торта. Смачна подія виникла у 2011 році, ініціатива створення належить міжнародній спільноті творчих людей під назвою «Міланський Клуб» Королівства Любові.

Міжнародний день торта має за мету залучення людства до мирного та дружнього співіснування, поширення даної ідеї через культуру. Щорічно обирається окрема тема події. До 20 липня готують тематичні торти, організовують солодкі ярмарки, змагання, флешмоби, чаювання, аукціони тощо.

Всесвітній день стрибка

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20 липня кожного року відзначаємо маловідоме, проте оздоровче та екологічне свято – Всесвітній день стрибка (World Jump Day). Таку подію започаткував художник на ім’я Торстен Лаушманн у 2006 році.

Метою Всесвітнього дня стрибка є змінення орбіти Землі шляхом одночасного стрибка мільйонів людей. Адже змінення земної орбіти сприяє покращенню клімату, а саме бореться з глобальним потеплінням. Проте доказів впливу стрибків на орбіту немає.

Окрім екологічного підґрунтя, подія має спортивно-оздоровче: стрибки позитивно впливають на здоров’я серця та кісток, допомагають підвищити енергійність, укріпити м’язи, покращити обмін речовин тощо. 20 липня – чудова можливість розважитись та зміцнити організм за допомогою стрибків: на батуті, з тарзанки, зі скакалкою і таке інше.

Яке сьогодні релігійне свято

20 липня у церковному календарі – день пам’яті святого славного пророка Іллі. Він народився в Тесві, в Гілеаді (сучасна Йорданія), жив у IX столітті до нашої ери в час правління ізраїльських царів Ахаза і Єзавелі.

Ілля відомий своїм непримиренним протистоянням ідолопоклонству і корумпованій владі. Він часто викривав гріхи царів і народу, закликаючи їх до покаяння і повернення до істинного поклоніння Богові. Ілля оголосив царю Ахаву, що Бог посилає трирічну посуху як покарання за ідолопоклонство. Під час посухи Ілля перебував у вдови в Сарепті Сидонській. Там він зробив чудо, збільшивши запаси борошна і олії вдови, а також воскресив її сина.

Ілля кинув виклик 450 пророкам Ваала на горі Кармель. Він продемонстрував силу Бога, коли вогонь з неба спалив його жертву, тоді як пророки Ваала не змогли викликати свого бога. Після знищення пророків Ваала Ілля втік від гніву Єзавелі до гори Хорив, де Бог з'явився йому в тихому віянні.Ілля викрив царя Ахава і його дружину Єзавель у несправедливому захопленні виноградника Набота та прорік їхню загибель.

Ілля не помер природною смертю. За Біблією, він був вознесений на небо у вогняній колісниці. Це подія стала символом безсмертя і безпосереднього зв'язку з Богом.

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Що не можна робити цього дня

  • Не можна працювати на полі і городі.
  • Не можна відмовляти у допомозі.
  • Не слід сваритися, лихословити.

Народні прикмети

  • Почути грім – найближчим часом дощу не буде.
  • Злива означає, що наступного року буде багато пожеж.
  • Спекотна погода – чекайте на суху осінь.
  • Якщо нема дощу, то його не буде ще шість тижнів.

Пам’ятні події 20 липня

  • 1534 – У Кембриджі зареєстровано перше у світі видавництво.
  • 1585 – Експедиція Джона Девіса досягла південного краю Ґренландії, який було названо Землею Запустіння.
  • 1671 – Петро Дорошенко розпочав облогу Білої Церкви й вислав на Поділля наказного гетьмана, брата Григорія. На допомогу ханові для боротьби із козаками Ханенка та запорожцями вирушив Кальницький полк.
  • 1771 – Під час російсько-турецької війни 1768-1774 років Кафу захопили запорозькі козаки полковника Опанаса Ковпака. Почався російський період історії міста.
  • 1917 – Зареєстрована торгова марка «BMW».
  • 1917 – Представники південно-слов'янських народів підписали Корфську декларацію про об'єднання в єдину державу – Королівство Сербів, Хорватів і Словенців.
  • 1924 – Засновано Міжнародну шахову федерацію. Тепер цей день відзначається як Міжнародний день шахів.
  • 1944 – Заколот німецького руху опору з метою вбити Гітлера та здійснити державний переворот.
  • 1969 – Американський космічний корабель «Аполлон-11» здійснив першу в історії посадку на Місяць.
  • 1976 – Посадочний відсік американського космічного корабля «Вікінг-1» здійснив м'яку посадку на поверхню Марса.
  • 1993 – заява Голови Ради Безпеки ООН про те, що постанова Верховної Ради РФ щодо статусу Севастополя як російського міста не має юридичної сили.

Іменини

День ангела сьогодні святкують Антон, Іван, Микита, Яків, Ян.

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Теги: церква свята релігія Україна традиції свято

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