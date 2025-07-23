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Керівниця МСЕК щороку міняла прізвища і приймала коштовні подарунки

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Керівниця МСЕК щороку міняла прізвища і приймала коштовні подарунки
Ринжук отримала Mercedes-Benz GLC у подарунок
фото: cars.ua

Колишню главу міжрайонної МСЕК осипали подарунками її чоловіки, фірмою одного з них свого часу керувала нинішня посолка України в Болгарії

Ексвиконувачка обов’язків голови міжрайонної спеціалізованої психо-неврологічної МСЕК (Чернівці) Тетяна Ринжук офіційно отримувала скромну зарплату, при цьому обростала солідними подарунками. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на реєстр декларацій.

У декларації за 2023 рік Тетяна Ринжук мала прізвище Погурська. Її річна зарплата тоді склала близько 250 тис. грн. У тій же декларації вона відобразила подарунок у негрошовій формі на 500 тис. грн від чоловіка Вадима – автомобіль Mercedes-Benz GLC, 2016 року випуску.

Колишній чоловік декларантки подарував їй автівку вартістю пів мільйона гривень
Колишній чоловік декларантки подарував їй автівку вартістю пів мільйона гривень
дані: Реєстр декларацій

У 2024 році Тетяна Ринжук знову змінила прізвище на Козирчук (розлучилася у лютому минулого року). Тоді експосадовиця МСЕК також отримала коштовні подарунки. Зокрема, 700 тис. грн дав теперішній чоловік Іван, 481,6 тис. грн – колишній чоловік Вадим і 199 тис. грн перепало від громадянки Наталії Ілащук.

Керівниця МСЕК щороку міняла прізвища і приймала коштовні подарунки фото 1
дані: Реєстр декларацій

Через місяць після оприлюднення е-декларації за 2024 рік лікарка внесла зміни до неї. Вона суттєво відкоригувала вартість подарунків, сума яких виявилася у кілька разів меншою – 50 тис. грн. Окремо у минулорічній декларації було додано відомості про позику 559 тис. грн від шести громадян.

У виправленій декларації за 2024 рік кудись «випарувалися» сотні тисяч гривень, які ексголова МСЕК раніше показала
У виправленій декларації за 2024 рік кудись «випарувалися» сотні тисяч гривень, які ексголова МСЕК раніше показала
дані: Реєстр декларацій

Цікавий факт: у виправленій декларації пані Тетяна уже не Козирчук, а Ринжук. У декларації перед звільненням (січень-березень 2025 року) Тетяна Ринжук вказала черговий подарунок від нового чоловіка – 70 тис. грн.

Керівниця МСЕК щороку міняла прізвища і приймала коштовні подарунки фото 2

З цікавого: теперішній чоловік декларантки Іван Ринжук колись очолював комунальний «Калинівський ринок» в Чернівцях і фігурував в кримінальних справах про мільйонні махінації. Згодом суди виправдали Ринжука за обвинуваченнями у привласненні коштів, ухиленні від сплати податків та хабарництві.

За даними аналітичної системи YouControl, Іван Ринжук є власником кількох компаній, зокрема, у сфері нерухомості та торгівлі. У липні 2024 року він продав фірму «Блу-Лайт Сіті Груп» (попередня назва «Виробнича компанія «Джемма»). У 2010-2015 роках цією компанією керувала і рахувалася у співзасновниках (до осені 2021 року) Олеся Ілащук, теперішня Надзвичайний і Повноважний Посол України в Болгарії.

Раніше «Главком» повідомляв, що голова Львівського обласного центру МСЕК Володимир Решота задекларував 4,8 млн грн доходів за 2024 рік, з яких 4,2 млн грн – від продажу квартири площею 80,6 м², придбаної у грудні 2023 року за схемою «погашення боргу». Втім у декларації за 2024 рік ця квартира зникла.

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Теги: Чернівці МСЕК

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