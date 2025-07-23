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Спадщина Оззі Осборна: кому дістануться величезні статки

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
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На момент смерті, статки Оззі Осборна оціюють у $220 млн
фото: Epic Sony

Культовий співак Оззі Осборн залишив по собі не тільки культурний слід, а й багатомільйонні статки

Легендарний «Принц темряви», фронтмен Black Sabbath, Оззі Осборн, відійшов у вічність у віці 76 років, залишивши по собі музичну спадщину та статки, які оцінюються у $220 млн. Після його смерті, увага прикута до того, хто ж успадкує імперію, створену роками музичної кар'єри, реаліті-шоу та бізнес-рішень. Про це повідомляє «Главком».

Заповіт і родина: Кому дістануться мільйони?

Спадщина Оззі Осборна: кому дістануться величезні статки фото 1

Хоча офіційні деталі заповіту Оззі Осборна залишаються конфіденційними, очікується, що основна частина його статків дістанеться його родині. Оззі був одружений на Шерон Осборн з 1982 року, і вона була не лише його дружиною, а й беззмінним менеджером, бізнес-стратегом та емоційною опорою. Їхні стосунки, сповнені злетів та падінь, включаючи боротьбу з залежностями та хворобами, тривали понад 40 років.

У пари є троє дітей: Еймі (1983 р.н.), Келлі (1984 р.н.) та Джек (1985 р.н.). Еймі, на відміну від своїх молодших братів і сестер, уникала публічності та участі в сімейному реаліті-шоу «The Osbournes», обравши приватний шлях у музиці. Келлі та Джек, навпаки, стали відомими медійними персонами, а Джек навіть має власну продакшн-компанію.

Окрім дітей від Шерон, Оззі мав дітей від першого шлюбу з Тельмою Райлі: доньку Джессіку (1972 р.н.) та сина Луїса (1975 р.н.). Також він усиновив сина Тельми від попередніх стосунків – Елліота Кінгслі. Хоча ці діти переважно трималися подалі від публічного ока, вони також є частиною великої родини Осборнів. Заповіт, ймовірно, враховує інтереси всіх його дітей.

У 2020 році дружина музиканта та його менеджер Шерон Осборн в ефірі шоу The Talk заявила, що все майно Оззі після його смерті перейде їхнім дітям. За словами Шерон, дуже важливо, щоб спадщина Осборнів залишилася всередині сім’ї і вони самі ухвалювали рішення, як розпоряджатися творчою та фінансовою спадщиною батька.

Джерело статків: Музика, ТБ та нерухомість

Спадщина Оззі Осборна: кому дістануться величезні статки фото 2

Статки Оззі Осборна у $220 млн були накопичені завдяки різноманітним джерелам доходу. Його кар'єра почалася з піонерської роботи в Black Sabbath, яка продала мільйони альбомів і заклала основу його багатства. Сольна кар'єра, розпочата в 1979 році, принесла йому ще більший успіх, з численними мультиплатиновими альбомами.

Значним внеском у його капітал став фестиваль Ozzfest, запущений разом із Шерон у 1996 році, який приніс понад $100 млн та зробив Оззі першим метал-артистом, який продав мерчандайзингу на $50 млн.

Однак справжній прорив у мейнстрімі відбувся завдяки реаліті-шоу MTV «The Osbournes» (2002–2005). Сім'я, включаючи Оззі та Шерон, заробляла до $5 млн за сезон, що значно збільшило їхній дохід. Пізніше були й інші телевізійні проєкти, камео та рекламні контракти.

Крім того, Оззі та Шерон зробили стратегічні інвестиції в нерухомість, купуючи та продаючи елітні об'єкти в Каліфорнії, що також додало значні суми до їхнього загального багатства.

Смерть Оззі Осборна, яка настала після тривалої боротьби з хворобою Паркінсона та численних операцій, залишила глибокий слід у світовій музиці. Його спадщина – це не лише мільйони на рахунках, а й вплив на цілі покоління музикантів та фанатів, який забезпечив йому місце серед видатних зірок рок-індустрії.

Нагадаємо, легендарний музикант Оззі Осборн, який страждав на хворобу Паркінсона, помер у віці 76 років. Артист пішов з життя через кілька тижнів після того, як возз'єднався зі своїми колегами по гурту Black Sabbath і відіграв величезний прощальний концерт для шанувальників. 

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Теги: смерть музикант

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