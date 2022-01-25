Рада провалила посилення покарання за підробку Covid-документів
Проєктом закону пропонувалося доповнити Кримінальний кодекс статтею, що передбачає позбавлення волі за підробку Covid-документів
Верховна Рада не змогла ухвалити законопроєкт №6084 щодо посилення покарання за підробку документів про проведення профілактичних щеплень. Сьогодні законопроєкт підтримали лише 186 нардепів.
Проєктом пропонувалося доповнити Кримінальний кодекс статтею, що передбачає такі покарання:
- за використання особою підроблених документів про проведення щеплень – штраф від 17 до 34 тисяч гривень або обмеження волі до 2 років;
- за внесення медпрацівником неправдивих відомостей про проведення щеплень – штраф від 34 до 68 тисяч гривень або позбавлення волі на строк до двох років;
- за виготовлення з метою збуту документів про проведення щеплень – штраф від 85 до 170 тисяч гривень або позбавлення волі до трьох років.
Зазначимо, 2 листопада 2021 року Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроєкт 6084 про посилення відповідальності за підробку Covid-документів.
До слова, напередодні у Борисполі виявили 12 осіб з фейковими Covid-сертифікатами.
Нагадаємо, суд виніс рекордний штраф за підробку covid-сертифіката.
Варто зауважити, що наразі українські суди призначають штрафи за фальшиві covid-сертифікати, в середньому, від 680 грн до 5 тис. грн.
Як повідомляв «Главком», на Дніпропетровщині власниця фальшивого covid-свідоцтва отримала покарання у вигляді одного року обмеження волі, яке суд замінив на рік випробувального терміну.