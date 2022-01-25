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    Рада провалила посилення покарання за підробку Covid-документів

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    Законопроєкт&nbsp;щодо посилення покарання за підробку документів про проведення профілактичних щеплень підтримали&nbsp;лише 186 нардепів - Рада провалила посилення покарання за підробку Covid-документів
    Законопроєкт щодо посилення покарання за підробку документів про проведення профілактичних щеплень підтримали лише 186 нардепів
    фото: dpsu

    Проєктом закону пропонувалося доповнити Кримінальний кодекс статтею, що передбачає позбавлення волі за підробку Covid-документів

    Верховна Рада не змогла ухвалити законопроєкт №6084 щодо посилення покарання за підробку документів про проведення профілактичних щеплень. Сьогодні законопроєкт підтримали лише 186 нардепів.

    Проєктом пропонувалося доповнити Кримінальний кодекс статтею, що передбачає такі покарання:

    • за використання особою підроблених документів про проведення щеплень – штраф від 17 до 34 тисяч гривень або обмеження волі до 2 років;
    • за внесення медпрацівником неправдивих відомостей про проведення щеплень – штраф від 34 до 68 тисяч гривень або позбавлення волі на строк до двох років;
    • за виготовлення з метою збуту документів про проведення щеплень – штраф від 85 до 170 тисяч гривень або позбавлення волі до трьох років.

    Зазначимо, 2 листопада 2021 року Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроєкт 6084 про посилення відповідальності за підробку Covid-документів.

    До слова, напередодні у Борисполі виявили 12 осіб з фейковими Covid-сертифікатами.

    Нагадаємо, суд виніс рекордний штраф за підробку covid-сертифіката.

    Варто зауважити, що наразі українські суди призначають штрафи за фальшиві covid-сертифікати, в середньому, від 680 грн до 5 тис. грн.

    Як повідомляв «Главком», на Дніпропетровщині власниця фальшивого covid-свідоцтва отримала покарання у вигляді одного року обмеження волі, яке суд замінив на рік випробувального терміну.

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    Теги: Верховна Рада шахрайство депутат щеплення вакцинація коронавірус
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    Рада провалила посилення покарання за підробку Covid-документів