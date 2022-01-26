Covid-19 в Україні: медики виявили ще 24 тисяч хворих

Найбільше нових заражень зафіксовано у Києві та Івано-Франківській області

Вчора з коронавірусом госпіталізували понад трьох тисяч українців

За минулу добу в Україні медики виявили 24 321 людину, хвору на коронавірус. Найбільше нових заражень зафіксовано у Києві та Івано-Франківській області, повідомляє сайт МОЗ.

Вчора з коронавірусом госпіталізували 3073 особи. Від ускладнень хвороби померла 141 людина. Одужали у вівторок 5514 осіб.

Протестували за добу методом ПЛР – 79 688 осіб, методом ІФА – 7347, експрес-тестами – 70 883.

Графіка МОЗ

Найбільше виявили за добу в таких регіонах:

Києві – 1919,

Івано-Франківській області – 1972,

Львівській області – 1886,

Харківській області – 1506.

За весь час пандемії в Україні захворіли – 3 913 809 осіб; одужали – 3 596 715 осіб; летальних випадків – 99 584.

Напередодні СБУ викрила депутата, який очолював групу з фальшування Covid-сертифікатів.

Водночас Рада провалила посилення покарання за підробку Covid-документів.

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