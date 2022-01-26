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    Covid-19 в Україні: медики виявили ще 24 тисяч хворих

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    Найбільше нових заражень зафіксовано у Києві та Івано-Франківській області - Covid-19 в Україні: медики виявили ще 24 тисяч хворих
    Найбільше нових заражень зафіксовано у Києві та Івано-Франківській області
    фото: Укрінформ

    Вчора з коронавірусом госпіталізували понад трьох тисяч українців

    За минулу добу в Україні медики виявили 24 321 людину, хвору на коронавірус. Найбільше нових заражень зафіксовано у Києві та Івано-Франківській області, повідомляє сайт МОЗ.

    Вчора з коронавірусом госпіталізували 3073 особи. Від ускладнень хвороби померла 141 людина. Одужали у вівторок 5514 осіб.

    Протестували за добу методом ПЛР – 79 688 осіб, методом ІФА – 7347, експрес-тестами – 70 883.

    Графіка МОЗ

    Графіка МОЗ

    Найбільше виявили за добу в таких регіонах:

    • Києві – 1919,
    • Івано-Франківській області – 1972,
    • Львівській області – 1886,
    • Харківській області – 1506.

    За весь час пандемії в Україні захворіли – 3 913 809 осіб; одужали – 3 596 715 осіб; летальних випадків – 99 584.

    Напередодні СБУ викрила депутата, який очолював групу з фальшування Covid-сертифікатів.

    Водночас Рада провалила посилення покарання за підробку Covid-документів.

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    Теги: Міністерство охорони здоров'я медицина лікарня хвороби вакцинація коронавірус
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    Covid-19 в Україні: медики виявили ще 24 тисяч хворих