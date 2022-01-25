СБУ викрила депутата, який очолював групу з фальшування Covid-сертифікатів

Схема діяла пів року з місячним обігом понад 100 тис. грн

Служба безпеки України викрила міжрегіональну групу з фальшування Covid-сертифікатів, яку очолював депутат однієї з районних рад Харківщини. Про це повідомляє пресцентр СБУ.

«У ході слідчих дій на Луганщині викрито міжрегіональну групу осіб, які масово підробляли сертифікати про щеплення від Covid-19 та довідки про негативні ПЛР-тести», – йдеться у повідомленні.

За даними слідства, організував протиправну діяльність директор «Центру первинної медико-санітарної допомоги» одного з районів Харківської області, який до того ж є депутатом місцевої ради. Крім того, до оборудки причетні двоє мешканок Луганщини, які очолювали приватну комерційну структуру з працевлаштування за кордоном, а підроблені Covid-сертифікати були частиною «пакету» їхніх клієнтів.

Зазначається, що депутат місцевої ради відповідав за «достовірність» фальшивок. Він забезпечував внесення даних щодо щеплення до електронної системи eHealth стосовно українців, яких насправді не вакцинували. Коштувала така фальшивка 2,2 тис. грн

В СБУ додали, що клієнтська мережа зловмисників поширювалася на Харківську, Луганську, Полтавську та Київську області. Схема діяла пів року з місячним обігом понад 100 тис. грн.

Правоохоронці задокументували вісім епізодів цієї протиправної діяльності. У ході обшуків, проведених в офісних приміщеннях комерсантів на Луганщині та у службових приміщеннях Центру на Харківщині вилучено документи, які підтверджують протиправну діяльність.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення зловмисникам про підозру за ст. 325 (Порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хворобам та масовим отруєнням); ст. 366 (Службове підроблення) Кримінального кодексу України, обрання їм запобіжного заходу та відсторонення медика від виконання службових обов’язків.

Триває слідство для встановлення та притягнення до відповідальності всіх причетних до схеми осіб.

Нагадаємо, сьогодні Рада провалила посилення покарання за підробку Covid-документів.

До слова, напередодні у Борисполі виявили 12 осіб з фейковими Covid-сертифікатами.

Нагадаємо, суд виніс рекордний штраф за підробку covid-сертифіката.

Варто зауважити, що наразі українські суди призначають штрафи за фальшиві covid-сертифікати, в середньому, від 680 грн до 5 тис. грн.

Як повідомляв «Главком», на Дніпропетровщині власниця фальшивого covid-свідоцтва отримала покарання у вигляді одного року обмеження волі, яке суд замінив на рік випробувального терміну.