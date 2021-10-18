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    Думки вголос

    Лікарі невинні, що не встигають до всіх пацієнтів

    • Віктор Ляшко

      Головний санітарний лікар України

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    Лікарі та медичні сестри сьогодні працюють на всі сто відсотків - Лікарі невинні, що не встигають до всіх пацієнтів
    Лікарі та медичні сестри сьогодні працюють на всі сто відсотків
    Зображення з відкритих джерел

    Кожен медичний працівник у цей час робить свою справу – рятує життя тих, кого переконали не вакцинуватись

    Будь-яку кризу можна і треба проходити згуртовано, зберігаючи людяність.

    Як не можна звинувачувати водіїв, перебігаючи дорогу в недозволеному місці у тому, що вони весь час їдуть. Так не можна звинувачувати сьогодні медичних працівників, які рятуючи чиїхось невакцинованих (!) близьких та рідних у ковідних лікарнях, не встигають вчасно до вас виходити, щоб розповісти про стан близької людини, яка зараз перебуває у лікарні.

    Кожен медичний працівник у цей час робить свою справу – рятує життя тих, кого переконали не вакцинуватись, до речі, переважно самі ж родичі.

    Лікарі та медичні сестри сьогодні працюють на всі сто відсотків. І коли вони навколо читають та чують лише критику у свій бік, то все більше розчаровуються та зневірюються через неправдиві звинувачення. А це формує апатію до всього, у тому числі й до роботи.

    Завітав сьогодні до Клінічної лікарні швидкої медичної допомоги міста Львова. Поспілкувався з медиками. Поспілкувався з родичами хворих. Просив їх, прошу і кожного з вас.

    Цінуйте своє життя – вакцинуйтесь!

    Цінуйте час та життя своїх близьких – вакцинуйте їх!

    У разі, якщо хтось із ваших рідних захворів, поважайте працю медиків, зберігайте спокій та Людяність.

    У ковідних лікарнях не заморський десант, це наші лікарі, які додатково до інших хворих, переключились і на ковідних! Кожне розгортання додаткових ліжок – це додаткове навантаження на бригаду медичних працівників.

    У вас у відділенні перебуває один з рідних, а для них втрата кожного пацієнта – це втрата частинки себе. Це моральне опустошіння і нічне картання: чи все можливе було зроблено, чи не варто було спробувати щось інше, і ціла низка так чи …

    Давайте при будь яких обставинах залишатись людьми. Давайте чути один одного і допомагати.

    Джерело: блог Віктора Ляшка

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: лікарня щеплення вакцинація коронавірус
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    Лікарі невинні, що не встигають до всіх пацієнтів