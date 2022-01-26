Київ мав би вже йти на карантин

Темп зростання нових випадків +108% за тиждень

Мовою оригіналу

Сегодня МОЗ нас всех решил удивить, и сообщил про 24231 новый случай.

Особенно в этом плане отличился Киев.

26 янв – 1919, 25 янв – 1589 (новые случаи)

26 янв – 5757, 25 янв – 5836 (позитивные ПЦР)

За два дня 3508 новых случаев, а позитивных ПЦР – 11593.

Расхождение 8000!!! Нормально так идет. В Киеве просто всех тестируют по пять раз подряд, но это одни и теже больные. Ага. Мы верим. Шутка. В реальности просто в Киеве Городской лабораторынй центр эти случаи внесет, но попозже. Зачем людей волновать и нагнетать панику. Ведь все слышали выступление президента. Не нужно паниковать, ну внесут эти случаи через месяц, через два. Какая разница.

Это такая маленкая ремарка к оценке эпиедемиологической ситуации чиновников. У большинства из них даже нет представления что просиходит в столице, потому что они смотрят на новые случаи. А позитивные тесты зарыты глубоко в статистике.

Аууу Киев, у нас за два дня 11500 позитивных с ПЦРами. Может уже пора школы закрывать, потому что при таких темпах через неделю такая цифра будет каждый день

Хотя стоп. Не будет. У нас же тупо нет таких мощностей для тестирования. И это прекрасно, это просто Бинго. Нет тестов – нет больных – нет смертей. Ура, товарищи. Ковид не пройдет. А в больницах будут лечить простогрипп.

Я сейчас открою маленький секрет. В некоторых больницах, не ковидных отделениях тупо скрывают случаи Ковида, так как придется отделения отправлять на карантин. Да, это Украина, и это реальность нашей жизни. Но наш МОЗ конечно про такие случаи не знает, ага. И мы конечно же верим МОЗу.

Ладно, что-то я сегодня разошелся, и написал многобукв. Заканчиваю, и перехожу к сухим цифрам.

Темп роста новых случаев +108% за неделю.

По сравнению с максимумом прошлой волны

новые случаи – 87%

суточные госпитализации – 47%

пациентов в больницах – 37%

Отставание новых случаев от позитивных результатов ПЦР тестов. На сегодня по средним 7-дневкам отставание 4 тыс в день.

Читайте також:

Джерело: блог Євген Істребіна

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.