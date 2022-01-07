Кому можна записатись на бустерну дозу вакцини

За відсутності мРНК-вакцин бустерну дозу можна зробити іншою вакциною згідно з дозволеними в Україні схемами

За відсутності мРНК-вакцин бустерну дозу можна зробити іншою вакциною згідно з дозволеними в Україні схемами

Медична система готується до чергової хвилі Covid-19 в Україні

2 мільйони 552 тисячі – новий абсолютний рекорд добових випадків Covid-19 зафіксовано в світі.

США (704 тис), Франція (332 тис), Великобританія (194), Італія (189), Іспанія (137) – п’ятірка лідерів, але зростання кількості випадків відбувається на всіх континентах.

Медична система готується до чергового зростання кількості випадків Covid-19 в Україні.

Водночас, ми закликаємо всіх українців зробити свідомий вибір на користь вакцинації від коронавірусної хвороби та допомогти нам здолати епідемію.

Наразі лише три регіони країни подолали 50% повністю вакцинованого дорослого населення – Київ (73%), Київська (55%) та Полтавська (51%) області.

Пункти щеплення та центри масової вакцинації працюють (окрім 7 січня, коли вихідний день). Вакцина в Україні є, і для першого, і для другого щеплення, а також для введення додаткової і бустерної доз.

Підписав наказ Міністерства охорони здоров'я України про введення бустерної дози вакцини проти Covid-19 для всіх вакцинованих віком від 18 років, незалежно від того, якою вакциною вони щепилися.

Бустерна доза має посилити ефективність вакцини та дати кращий захист від нового штаму коронавіруса «Омікрон»

Бажаний період введення від 6 до 9 місяців із дати отримання другого щеплення від Covid-19.

Для бустерної дози перевагу надаватимуть м-РНК-вакцинам – Moderna або Comirnaty від Pfizer, незалежно від того, якою вакциною була щеплена людина.

Тим, хто отримав перші два щеплення вакциною CoronaVac від Sinovac Biotech, рекомендовано також вводити бустерну дозу вакциною Pfizer.

За відсутності мРНК-вакцин бустерну дозу можна зробити іншою вакциною згідно з дозволеними в Україні схемами.

Люди з ослабленим імунітетом, яким зараз вводять додаткову дозу вакцини від Covid-19, теж зможуть отримати бустерну дозу, оптимальний період введення від 3 до 6 місяців після додаткової.

Важливо!

Після введення бустерної дози можна буде отримати новий COVID-сертифікат, який діятиме 270 діб з дати її введення. Згенерувати його можна буде в «Дії» орієнтовно наприкінці січня 2022 року. До того часу буде чинним сертифікат за попередню повну вакцинацію.

Джерело: блог Віктора Ляшка

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