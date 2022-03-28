Якої допомоги сьогодні потребують кияни

Волонтери та небайдужі люди з усього світу допомагають Україні

Триває 33-й день повномасштабної війни Росії проти України

Асоціація ОСББ та ЖБК м. Київ просить допомоги.

У Києві з 11 тисяч багатоквартирних будинків третина перебуває на самоуправлінні ОСББ і ЖБК. За місяць повномасштабної війни з рашистами, тисячі киян втратили роботу та залишилися без засобів до існування.

Для підтримки мешканців столиці на базі Асоціації ОСББ і ЖБК Києва створено штаб, в якому працюють сотні волонтерів. Вони допомагають ТРО та ЗСУ: готують їжу, формують сухпайки, шиють розвантажувальні та бронежилети, в'яжуть маскувальні сітки. А ще забезпечують киян та переселенців з місць бойових дій всім необхідним: харчами, медикаментами, засобами особистої гігієни.

Зважаючи на це, є велика потреба в олії, борошні, крупах, макаронних виробах, соді, солі, цукрі, консервах, згущеному молоці, галетному печиві, сухофруктах, горіхах, каві, чаю.

Також є гостра потреба в медикаментах (обезболюючих, заспокійливих, йоді, аптечках), засобах особистої гігієни ( мило, зубна паста, туалетний папір, пральні порошки, памперси для дітей та дорослих), матрацах, постільній білизні, рушниках, подушках, ковдрах, катематах.

Асоціація ОСББ і ЖБК Києва буде вдячна всім за допомогу.

Джерело: блог Володимира Гуцула

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