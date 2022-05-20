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    Думки вголос

    Шість годин у черзі за бензином: враження, поради та висновки

    Без черги мають право заправлятися &ndash; поліція, швидкі, комунальний та сцепавтотранспорт, тероборона тощо - Шість годин у черзі за бензином: враження, поради та висновки
    Без черги мають право заправлятися – поліція, швидкі, комунальний та сцепавтотранспорт, тероборона тощо
    фото з відкритих джерел

    У бензинових чергах нам доведеться стояти ще як мінімум кілька місяців

    Перше

    Перед тим, як вирушати в пошуки пального, завантажив всі додатки головних мереж АЗС. Більшість мереж дають інформацію про наявність пального. Друзі порадили одразу орієнтуватися на WOG, оскільки там публікують найбільш правдиві дані. Я так і зробив. Ввечері перевірив, де і яке пальне продають. Зранку ще раз уточнив все. Коли приїхав на АЗС, побачив на табло, що інформація відповідає тій, що в додатку.

    Друге

    АЗС обирайте велику, щоб колонок там було якомога більше. Чим більше колонок, тим швидше йде заправка авто і відповідно швидше рухається черга. У моєму випадку колонок було мало, тому черга рухалась дуже повільно.

    Третє

    Зважте, що без черги мають право заправлятися – поліція, швидкі, комунальний та сцепавтотранспорт, тероборона тощо. Хитро-бажаючих пройти без черги теж вистачає. Це класика.

    Четверте

    Якщо вам треба заправити більше 20 літрів , одразу беріть з собою кілька карток від мережі, на яку їдете. Мою марку бензину продавали тільки за готівку або за банківською карткою. Це дасть можливість придбати пального вдвічі більше. У мене була моя мережева картка і дружини. Таким чином купив вдвічі більше.

    П'яте

    Бачив, як значна частина автомобілістів заправляла пальне не тільки в бак, а й в каністри. Тож, можете спробувати й цей варіант придбати пальне про запас.

    Шосте

    І про ціни. АЗС розпочинала роботу з одними цінами. Наприклад, 95-й «Мустанг» зранку коштував – 41,85 грн. А коли я вже майже доїхав до бажаної колонки, вартість зросла аж до 52 грн. Більш ніж на 10 грн., майже на 25%. Неприємно не стільки, що не встиг заправитися за старими цінами. У мене є претензії до організаторів такої акції. Чому нові ціни поставили не при відкритті (що було б зрозуміло, адже уряд перед цим зняв обмеження), а посеред дня ? У мене, як споживача, склалося враження, що це якийсь лохотрон. І я мимоволі став його учасником.

    Сьоме

    Оскільки експерти прогнозують, що в бензинових чергах нам доведеться стояти ще як мінімум кілька місяців, тож доведеться вивчати всі їхні особливості й нюанси.

    Сподіваюся, що мої поради допоможуть автомобілістам.

    Джерело: блог Володимира Гуцула

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    Теги: росія окупанти війна ціни АЗС Україна поліція уряд окупація пальне WOG #stoprussia
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    Шість годин у черзі за бензином: враження, поради та висновки