Головна Думки вголос Віктор Таран
search button user button menu button
Віктор Таран Політолог, голова Центру «Ейдос»

Бен Воллес і подяка. Що не так з реакцією українців

glavcom.ua
Без вдячності ми опинимось у ситуації сторічної давнини
фото з відкритих джерел

Ведемо себе як маленька дитина, якій дорослі вказали на не коректну поведінку

Мені дуже соромно читати як українці реагують на слова Бена Волеса. Людини, без якої ми б ніколи не отримали далекобійні ракети, Леопарди та F-16.

Ця дитяча істерія, тролінг, демотиватори, зворотні обвинувачення у вигляді маніпуляцій та перекручування фактів, черговий раз демонструє світу нашу не зрілість та інфантильність.

Ведемо себе як маленька дитина, якій дорослі вказали на не коректну поведінку. Мої дві дочки ведуть себе набагато чемніше ніж частина ЛОМів та політичних експертів.

Невже ви не розумієте, що якщо не навчимось цінувати і дякувати за допомогу є ризик, що наші партнери просто припинять нам допомагати. Або мінімізують допомогу.

І тоді ми дійсно зрозуміємо що таке, коли нам не допомагають.

І ми опинимось у ситуації 100 річної давнини. Тоді під час визвольних змагань 1917-1922 весь світ від нас відвернувся. І ми опинились один на один з росією.

І ми програли війну

Тож давайте дорослішати.

А для цього маємо навчитись щиро дякувати нашим партнерам, які надали нам допомоги майже на 100 млрд доларів.

Особисто я дякую пану Волосу та Великій Британії за потужну багаторічну підтримку України.

p.s. Через рік у Великій Британії вибори.

Є ризик що до влади прийдуть миролюбиві лейбористи. Відбудеться зміна міністра оборони. І от тоді ви згадаєте Волеса. Головне, щоб це було не пізно...

Читайте також: Зеленський та Воллес. Чи був «конфлікт»?
Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: українці Велика Британія саміт НАТО

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«Країни НАТО не готові воювати з Росією»
Саміт НАТО у Вільнюсі: перший день. Підсумки для України
12 липня, 06:23
На сьогодні запрошення України в НАТО підтримують усі країни східного флангу НАТО
Які країни найбільше підтримують вступ України до НАТО: дані уряду
10 липня, 16:51
Що забувають пасажири у поїздках: «Укрзалізниця» розповіла про цікаві знахідки
Що забувають пасажири у поїздках: «Укрзалізниця» розповіла про цікаві знахідки
8 липня, 07:45
Єнс Столтебнерг перебуватиме на посаді генерального секретаря до 1 жовтня 2024 року
Новий термін Столтенберга. Що це означає для нас?
4 липня, 14:55
Чи може щось змінитись до саміту НАТО у Вільнюсі - які рішення будуть ухвалені
Чи може щось змінитись до саміту НАТО у Вільнюсі - які рішення будуть ухвалені
2 липня, 10:37
Чи отримає Україна запрошення в НАТО, ЗСУ звільнили П'ятихатки. Головне за 19 червня
Чи отримає Україна запрошення в НАТО, ЗСУ звільнили П'ятихатки. Головне за 19 червня
19 червня, 21:00
Денис Шмигаль: «Готуємо проєкт закону, який, зокрема, закріпить англійську як мову міжнародного спілкування»
Уряд готує законопроєкт про новий статус англійської мови
17 червня, 19:17
Добре все, що наближає нашу перемогу
Перша заповідь українця, яку має знати кожен
17 червня, 09:20
Міністр каже, захист Європи для України – це «не просто абстрактне поняття»
«Досягли разючих результатів». Резніков звернувся до НАТО із проханням
15 червня, 08:50

Віктор Таран

Бен Воллес і подяка. Що не так з реакцією українців
Бен Воллес і подяка. Що не так з реакцією українців
Про ціну перемоги та «військову звитягу» Радянського режиму
Про ціну перемоги та «військову звитягу» Радянського режиму
Перше травня у СРСР. Чим насправді було це свято
Перше травня у СРСР. Чим насправді було це свято
Ірландія стане членом НАТО?
Ірландія стане членом НАТО?
Простий варіант для України отримати далекобійну зброю
Простий варіант для України отримати далекобійну зброю
102 роки тому росіяни вбили українського генія
102 роки тому росіяни вбили українського генія

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
35K
Чеченські бойовики повернулися на фронт: ЗСУ вказали на один нюанс
32K
Сусідня з Україною країна вирішила повністю заборонити тютюн
21K
До та після: відео зруйнованої уламками квартири у Києві
19K
Переворот у Київській обласній лікарні: активіст звинуватив відомого політика у спробі захопити землю
11K
Українське зерно розлютило фермерів в Ірландії
6150
Борис Джонсон назвав найстрашнішого ворога України у Європі

Новини

За добу ЗСУ знищили вісім ворожих смертоносних комплексів – Генштаб
Вчора, 06:36
«Коли Україна, нарешті, стане членом НАТО?»: відомі політики і дипломати аналізують рішення Альянсу (трансляція)
12 липня, 17:59
РФ атакує Україну дронами і намагається наступати на п’ятьох напрямках – Генштаб
12 липня, 06:33
Запобігти можливим провокаціям: Пентагон посилить боротьбу з діпфейками
11 липня, 16:00
На фронті загинув призер чемпіонату світу з фехтування Денис Борейко
11 липня, 15:48
Через негоду та обстріли без світла залишилися 34 населених пункти
11 липня, 12:39

Прес-релізи

Нова конкурсна програма на підтримку ветеранського бізнесу: можна отримати 3 мільйони гривень
Нова конкурсна програма на підтримку ветеранського бізнесу: можна отримати 3 мільйони гривень
29 червня, 15:34
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту