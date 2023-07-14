Бен Воллес і подяка. Що не так з реакцією українців

Без вдячності ми опинимось у ситуації сторічної давнини

Ведемо себе як маленька дитина, якій дорослі вказали на не коректну поведінку

Мені дуже соромно читати як українці реагують на слова Бена Волеса. Людини, без якої ми б ніколи не отримали далекобійні ракети, Леопарди та F-16.

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Ця дитяча істерія, тролінг, демотиватори, зворотні обвинувачення у вигляді маніпуляцій та перекручування фактів, черговий раз демонструє світу нашу не зрілість та інфантильність.

Ведемо себе як маленька дитина, якій дорослі вказали на не коректну поведінку. Мої дві дочки ведуть себе набагато чемніше ніж частина ЛОМів та політичних експертів.

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Невже ви не розумієте, що якщо не навчимось цінувати і дякувати за допомогу є ризик, що наші партнери просто припинять нам допомагати. Або мінімізують допомогу.

І тоді ми дійсно зрозуміємо що таке, коли нам не допомагають.

І ми опинимось у ситуації 100 річної давнини. Тоді під час визвольних змагань 1917-1922 весь світ від нас відвернувся. І ми опинились один на один з росією.

І ми програли війну

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Тож давайте дорослішати.

А для цього маємо навчитись щиро дякувати нашим партнерам, які надали нам допомоги майже на 100 млрд доларів.

Особисто я дякую пану Волосу та Великій Британії за потужну багаторічну підтримку України.

p.s. Через рік у Великій Британії вибори.

Є ризик що до влади прийдуть миролюбиві лейбористи. Відбудеться зміна міністра оборони. І от тоді ви згадаєте Волеса. Головне, щоб це було не пізно...