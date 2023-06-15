Резніков: Україна виконує функцію НАТО, обороняючи Європу від варварської Росії

Міністр каже, захист Європи для України – це «не просто абстрактне поняття»

Резніков вважає, Україна вже відіграє роль східного флангу НАТО

Міністр оборони Олексій Резніков розповів, що Україна вже виконує функцію східної межі НАТО, обороняючи демократичну, цивілізовану Європу від варварської Росії. Про це пише Голос Америки.

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За словами Резнікова, захист Європи для України – це «не просто абстрактне поняття», до того ж країна вже відіграє роль східного флангу НАТО, «захищаючи демократичну, цивілізовану Європу від варварської Росії».

Також очільник міноборони сподівається, що під час саміту у Вільнюсі блок чітко визначить, коли і як Україна може отримати повне членство в Альянсі.

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«Ми вже досягли разючих результатів у боротьбі з Росією, завдяки нашій роботі з країнами-членами Альянсу. Ми вже зібрали неймовірно різноманітний склад зброї та техніки. Ми побудували логістичні маршрути з країн НАТО до нас, які є логістичними маршрутами безпрецедентної складності, організували навчальні програми в країнах НАТО. Ми будемо зміцнювати таку співпрацю і надалі», – сказав міністр оборони України.

Резніков підтвердив прагнення досягти максимальної взаємосумісності з Альянсом за допомогою стандартів НАТО.

«Наша мета – виконати все, що знаходиться в компетенції Міністерства оборони і Збройних Сил України, побудувати всі практичні речі таким чином, щоб Вільнюс мав максимальний простір для прийняття необхідних політичних рішень на рівні глав держав», – додав міністр.

У четвер, 15 червня, Резніков візьме участь в офіційному засіданні комісії Україна-НАТО на рівні міністрів оборони.

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Нагадаємо, питання довгострокової підтримки України напередодні зустрічі країн НАТО у Вільнюсі стало одною з ключових тем зустрічі генсека НАТО Єнса Столтенберга із президентом США Джо Байденом.

Столтенберг висловив сподівання, що за результатами саміту НАТО союзники посилять свою підтримку України. Він підкреслив, що допомагати Києву – в інтересах безпеки усіх країн Альянсу.

До слова, лідери країн НАТО замислилися над тим, щоб залишити генсека альянсу Єнса Столтенберга на своїй посаді ще щонайменше на рік, продовживши термін його повноважень.

Лідери країн НАТО схиляються до того, щоб продовжити повноваження генсека альянсу Єнса Столтенберга через розбіжності щодо кандидатури наступника. Сам же Столтенберг неодноразово говорив, що «не має наміру добиватися» продовження свого мандата. Високопоставлений західний дипломат, який обговорював із генсеком можливість продовження повноважень, сказав виданню, що продовження мандату має сенс «на користь наступника». Столтенберг, за його словами, погодився б залишитися на посаді, оскільки є «людиною боргу».