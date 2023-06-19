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Чи отримає Україна запрошення в НАТО, ЗСУ звільнили П'ятихатки. Головне за 19 червня

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Чи отримає Україна запрошення в НАТО, ЗСУ звільнили П'ятихатки. Головне за 19 червня
фото з відкритих джерел

Генсек Столтенберг повідомив, чи запросять Україну до Альянсу на липневому саміті НАТО

Столтенберг повідомив, чи отримає Україна запрошення до Альянсу на липневому саміті НАТО, ЗСУ звільнили ще один населений пункт на Запоріжжі, суд залишив без змін запобіжний захід судді Тандиру, росіяни підтягують сили та здійснюють активний наступ на двох напрямках. Ці та інші події 19 червня ми зібрали у добірку, щоб ви були в курсі головних новин.

ЗСУ звільнили ще один населений пункт на Запоріжжі

У Міноборони підтвердили звільнення села П'ятихатки Запорізької області. Раніше про те, що населений пункт контролює Україна заявляли росіяни.

Загалом на таврійському напрямку українські воїни просунулися в глибину противника до 7 км. Звільнена на півдні площа – 113 км².

Столтенберг повідомив, чи отримає Україна запрошення до Альянсу на липневому саміті НАТО

Північноатлантичний альянс не планує офіційно запрошувати Україну стати країною-членом НАТО на саміті у Вільнюсі, який пройде в липні. Про це заявив генсек Єнс Столтенберг на брифінгу після зустрічі з канцлером Німеччини Олафом Шольцом у Берліні. Водночас Столтенберг застеріг від рішень, які б призвели до заморожування війни.

Суд залишив без змін запобіжний захід судді Тандиру

Суд залишив без змін запобіжний захід судді Тандиру, якого підозрюють у вчиненні смертельної аварії в стані алкогольного сп’яніння в ніч на 26 травня, внаслідок якої загинув нацгвардієць. Тандир залишиться під вартою без можливості внесення ще на місяць до 21 липня.

Результатів аналізів біологічних зразків досі немає, сам Тандир стверджує, що не перебував у стані сп'яніння в момент аварії.

Росіяни підтягують сили та здійснюють активний наступ на двох напрямках – Міноборони

На сході країни зараз складна ситуація. Ворог підтягнув свої сили та здійснює активний наступ на Лиманському і Куп‘янському напрямках, намагаючись перехопити в ЗСУ ініціативу. Окупанти не залишають своїх планів вийти на кордони Донецької та Луганської областей.

Навальний розпочинає президентську кампанію

Російський опозиційний політик, який зараз відбуває термін у в’язниці, Олексій Навальний оголосив про запуск проєкту, у якому він планує вести виборчу кампанію проти війни в Україні і особисто проти російського диктатора Володимира Путіна.

Кампанію «проти кандидатів «Війна» та Путін», за словами політика, планується проводити «за законами і технологіями хороших виборчих кампаній  – опитуючи всіх, націлюючи сотні різних груп, підбираючи підхід до кожної, виявляючи тих, хто вагається, і переконуючи їх».

Верховна Рада може дозволити реєстрацію авто з правим кермом

Транспортний комітет підтримав законопроект (№9238), який передбачає дозвіл на реєстрацію авто для ЗСУ та інших військових формувань на період дії воєнного стану та 90 днів після його скасування.

Зараз реєстрація авто з правими кермом офіційно заборонена і це створює проблеми для волонтерів, які допомагають ЗСУ.

Європейська комісія надасть першу оцінку Україні як країні-кандидату в члени ЄС

Європейська комісія надасть свою першу усну оцінку Україні як країні-кандидату в члени Європейського Союзу у четвер, 22 червня, в межах неформального засідання Європейської ради із загальних питань, що відбудеться в Стокгольмі. Оцінку представить профільний європейський комісар із питань сусідства та розширення Олівер Варгеї.

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Теги: Верховна Рада ЗСУ НАТО війна Європейський союз

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