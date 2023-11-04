Сандармох – один із найбільших злочинів проти українців
Вічна пам'ять загиблим жертвам російського терору
86 років тому в урочищі Сандармох у Карелії завершувався один із найбільших злочинів, що вчинила радянська Росія проти українців.
Енкаведисти на чолі з майором держбезпеки Михайлом Матвєєвим протягом 27 жовтня – 4 листопада розстрілювали в’язнів Соловецької тюрми особливого призначення.
Документи кажуть, що 1 листопада було розстріляно 210 осіб.
2 листопада – 180, 3 листопада – 265, 4 листопада – 248 осіб.
Жертвами масового розстрілу стало 1111 в'язнів так званого «першого соловецького етапу».
Серед них – видатні майстри культури, вчені, державні діячі, священнослужителі. Фактично у ці дні було знищено цвіт української інтелігенції:
- Микола Куліш
- Лесь Курбас
- Валер'ян Підмогильний
- Валер'ян Поліщук
- Микола Зеров
- Павло Филипович
- Григорій Епік
- Олекса Слісаренко
- Михайло Яловий
- Марко Вороний
- Мирослав Ірчан
- Василь Атаманюк
- Михайло Козоріс
- Андрій Панів
- Євген Черняк
- Володимир Чехівський
- Матвій Яворський
- Антін Крушельницький
- Сергій Грушевський
- Олександр Бадан-Яворенко та інші.
Усіх розстріляних згодом реабілітували й визнали жертвами сталінського терору.
Більшість вбивств власноручно здійснив капітан держбезпеки, начальника бригади з виконання присудів Михайло Матвєєв.
Розстрілював Матвєєв, як сказано в одному з документів, «быстро, точно и толково».
За самовіддану роботу по боротьбі з контрреволюцією 20 грудня 1937 року його нагородили цінним подарунком – радіолою з платівками.
Помер він у Ленінграді в 1971.
Вічна пам'ять загиблим жертвам російського терору.
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