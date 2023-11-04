Сандармох – один із найбільших злочинів проти українців

Вічна пам'ять загиблим жертвам російського терору

86 років тому в урочищі Сандармох у Карелії завершувався один із найбільших злочинів, що вчинила радянська Росія проти українців.

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Енкаведисти на чолі з майором держбезпеки Михайлом Матвєєвим протягом 27 жовтня – 4 листопада розстрілювали в’язнів Соловецької тюрми особливого призначення.

Документи кажуть, що 1 листопада було розстріляно 210 осіб.

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2 листопада – 180, 3 листопада – 265, 4 листопада – 248 осіб.

Жертвами масового розстрілу стало 1111 в'язнів так званого «першого соловецького етапу».

Серед них – видатні майстри культури, вчені, державні діячі, священнослужителі. Фактично у ці дні було знищено цвіт української інтелігенції:

Микола Куліш

Лесь Курбас

Валер'ян Підмогильний

Валер'ян Поліщук

Микола Зеров

Павло Филипович

Григорій Епік

Олекса Слісаренко

Михайло Яловий

Марко Вороний

Мирослав Ірчан

Василь Атаманюк

Михайло Козоріс

Андрій Панів

Євген Черняк

Володимир Чехівський

Матвій Яворський

Антін Крушельницький

Сергій Грушевський

Олександр Бадан-Яворенко та інші.

Усіх розстріляних згодом реабілітували й визнали жертвами сталінського терору.

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Більшість вбивств власноручно здійснив капітан держбезпеки, начальника бригади з виконання присудів Михайло Матвєєв.

Розстрілював Матвєєв, як сказано в одному з документів, «быстро, точно и толково».

За самовіддану роботу по боротьбі з контрреволюцією 20 грудня 1937 року його нагородили цінним подарунком – радіолою з платівками.

Помер він у Ленінграді в 1971.

Вічна пам'ять загиблим жертвам російського терору.