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Віктор Таран Політолог, голова Центру «Ейдос»

Сандармох – один із найбільших злочинів проти українців

glavcom.ua
Жертвами масового розстрілу стало 1111 в'язнів так званого «першого соловецького етапу»
фото з відкритих джерел

Вічна пам'ять загиблим жертвам російського терору

86 років тому в урочищі Сандармох у Карелії завершувався один із найбільших злочинів, що вчинила радянська Росія проти українців.

Енкаведисти на чолі з майором держбезпеки Михайлом Матвєєвим протягом 27 жовтня – 4 листопада розстрілювали в’язнів Соловецької тюрми особливого призначення.

Документи кажуть, що 1 листопада було розстріляно 210 осіб.

2 листопада – 180, 3 листопада – 265, 4 листопада – 248 осіб.

Жертвами масового розстрілу стало 1111 в'язнів так званого «першого соловецького етапу».

Серед них – видатні майстри культури, вчені, державні діячі, священнослужителі. Фактично у ці дні було знищено цвіт української інтелігенції:

  • Микола Куліш
  • Лесь Курбас
  • Валер'ян Підмогильний
  • Валер'ян Поліщук
  • Микола Зеров
  • Павло Филипович
  • Григорій Епік
  • Олекса Слісаренко
  • Михайло Яловий
  • Марко Вороний
  • Мирослав Ірчан
  • Василь Атаманюк
  • Михайло Козоріс
  • Андрій Панів
  • Євген Черняк
  • Володимир Чехівський
  • Матвій Яворський
  • Антін Крушельницький
  • Сергій Грушевський
  • Олександр Бадан-Яворенко та інші.

Усіх розстріляних згодом реабілітували й визнали жертвами сталінського терору.

Більшість вбивств власноручно здійснив капітан держбезпеки, начальника бригади з виконання присудів Михайло Матвєєв.

Розстрілював Матвєєв, як сказано в одному з документів, «быстро, точно и толково».

За самовіддану роботу по боротьбі з контрреволюцією 20 грудня 1937 року його нагородили цінним подарунком – радіолою з платівками.

Помер він у Ленінграді в 1971.

Вічна пам'ять загиблим жертвам російського терору.

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Джерело
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Теги: росія історія

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