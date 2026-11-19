Здавалося, що саміт АТЕС у Шеньчжені стане справжньою ганьбою для всіх, хто там був. Перша в історії зустріч Трампа, Сі і Путіна і одразу ж теплі слова американського президента на адресу кремлівського диктатора.

Усмішки і спільні фото, а в офіційних повідомленнях після зустрічі про війну в Україні не сказано ані слова.

Але ситуацію врятувала Австралія.

Австралія розташована за 12 тисяч кілометрів від нас, в іншій півкулі, і здавалося б, ця війна її не стосується. Але саме австралійський прем'єр сьогодні, 19 листопада, сказав Путіну в обличчя те, що не наважилися сказати багато значно ближчих до нас лідерів.

На пленарному засіданні саміту АТЕС у китайському Шеньчжені Ентоні Албанізі заявив, що війни в Україні та на Близькому Сході руйнують світову торгівлю і б'ють по гаманцях звичайних людей. А потім звернувся до Путіна напряму і сказав, що каже йому дуже прямо, щоб той припинив свою війну і припинив її зараз. Свідки розповідають, що Албанізі дивився Путіну просто в очі, а колишній кагебіст у цей момент опустив голову.

І все це відбувалося на очах у Трампа і Сі Цзіньпіна, за кілька годин до їхньої «історичної» зустрічі втрьох.

Напередодні, 18 листопада, Албанізі висловився ще конкретніше. Він заявив, що будь-яке врегулювання і мир, якого Австралія бажає Україні, мають бути на умовах України. А також нагадав, що Росія недооцінила волю, мужність і рішучість українців боротися за свій суверенітет.

Насправді ця війна стосується Австралії значно більше, ніж здається. У липні 2014 року над Донбасом російським «Буком» був збитий рейс MH17, і серед загиблих було 38 громадян і мешканців Австралії. Канберра цього не забула і не пробачила. Відтоді Австралія передала Україні бронемашини Bushmaster, танки Abrams і багато іншої допомоги. Австралійці добре знають, що відстань від агресора не робить тебе невразливим.

Цей виступ особливо помітний на тлі того, що за підсумками зустрічі Трампа, Сі і Путіна в офіційних повідомленнях про Україну не сказано ані слова. Поки великі держави говорили про торгівлю, Іран і ядерну зброю, саме Австралія нагадала, що головна війна в Європі нікуди не поділася.

Цікаво й те, що раніше Албанізі критикували за надто м'який тон щодо Москви. Тож цього разу він, схоже, вирішив розставити всі крапки.

Дякуємо Австралії і її прем'єру за сміливість говорити правду там, де інші воліють мовчати. Такі друзі справді на вагу золота.