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    Думки вголос

    Янукович хотів принизити учасників Євромайдану

    • Віктор Таран

      Політолог, голова Центру «Ейдос»

    •  glavcom.ua
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    У цьому році було притягнуто до відповідальності 53 особи у справах Революції Гідності - Янукович хотів принизити учасників Євромайдану
    У цьому році було притягнуто до відповідальності 53 особи у справах Революції Гідності
    aото з відкритих джерел

    Існують кілька версій, для чого розігнали студентів

    Вісім років тому Україна проснулась в іншій реальності

    Та ніч поділила Історію Країни на До і Після...

    Показово кривавий розгін Євромайдану і цинічне побиття студентів та молоді, які вже залишали Майдан, сколихнули країну.

    На ранок Україна вибухнула протестами. Почалася Революція Гідності...

    Неодноразово прокручуючи події тієї ночі. Чесно, до цього часу не розумію – для чого Янек дав команду на силовий розгін Майдану?

    Адже об’єктивно маємо визнати – такої потреби не було.

    Оргкомітет згорнув акцію напередодні ввечері, учасники розходились по домівках, чіткого плану, що робити далі, ніхто не мав. Всі були втомлені, емоційно спустошені та дезорганізовані. А дехто навіть пересварений між собою.

    Переконаний – якби не було силового розгону, тижневий протест так званого Євромайдану закінчився, не розпочавшись...

    Тоді для чого?

    Наразі існують кілька версій, чому Янек дав команду «фас». Але мені з кожним роком все ближче стає версія, яку можна схарактеризувати одним словом «принизити».

    Саме так, Янек хотів принизити та відомстити учасникам Євромайдану. Публічно «опустити». Щоб злякались і більше не намагались повстати.

    В принципі – публічне побиття і приниження – типова фішка для бандюків 90-их. Але як показали наступні події, Янек прорахувався – залякати українців не вдалось. Занадто сильне у нас поняття честі, гідності, відчуття власної свободи та тяга до Волі.

    Саме тому відбулася Революція Гідності...

    І саме тому спокійно дивлюсь на спроби влади узурпувати владу. Українці цього не допустять. Благо позитивний досвід і потенціал «ставити на місце владу» є.

    Джерело: блог Віктора Тарана

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: Віктор Янукович історія Революція Гідності протест українці революція
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    Янукович хотів принизити учасників Євромайдану