Янукович хотів принизити учасників Євромайдану

У цьому році було притягнуто до відповідальності 53 особи у справах Революції Гідності

Існують кілька версій, для чого розігнали студентів

Вісім років тому Україна проснулась в іншій реальності

Та ніч поділила Історію Країни на До і Після...

Показово кривавий розгін Євромайдану і цинічне побиття студентів та молоді, які вже залишали Майдан, сколихнули країну.

На ранок Україна вибухнула протестами. Почалася Революція Гідності...

Неодноразово прокручуючи події тієї ночі. Чесно, до цього часу не розумію – для чого Янек дав команду на силовий розгін Майдану?

Адже об’єктивно маємо визнати – такої потреби не було.

Оргкомітет згорнув акцію напередодні ввечері, учасники розходились по домівках, чіткого плану, що робити далі, ніхто не мав. Всі були втомлені, емоційно спустошені та дезорганізовані. А дехто навіть пересварений між собою.

Переконаний – якби не було силового розгону, тижневий протест так званого Євромайдану закінчився, не розпочавшись...

Тоді для чого?

Наразі існують кілька версій, чому Янек дав команду «фас». Але мені з кожним роком все ближче стає версія, яку можна схарактеризувати одним словом «принизити».

Саме так, Янек хотів принизити та відомстити учасникам Євромайдану. Публічно «опустити». Щоб злякались і більше не намагались повстати.

В принципі – публічне побиття і приниження – типова фішка для бандюків 90-их. Але як показали наступні події, Янек прорахувався – залякати українців не вдалось. Занадто сильне у нас поняття честі, гідності, відчуття власної свободи та тяга до Волі.

Саме тому відбулася Революція Гідності...

І саме тому спокійно дивлюсь на спроби влади узурпувати владу. Українці цього не допустять. Благо позитивний досвід і потенціал «ставити на місце владу» є.

Джерело: блог Віктора Тарана

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