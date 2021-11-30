Учасникам «держперевороту» платять по тисячі гривень – віцеспікер Корнієнко

Перший віцеспікер парламенту Олександр Корнієнко розповів, що 1 грудня входи до Ради можуть заблокувати

Перший віцеспікер парламенту Олександр Корнієнко розповів, що 1 грудня входи до Ради можуть заблокувати

Перший віцеспікер парламенту Олександр Корнієнко розповів, що 1 грудня входи до Ради можуть заблокувати

Корнієнко каже, що має інформацію від правоохоронців про тисячу гривень за участь у протесті

Перший віцеспікер і представник президентської партії Олександр Корнієнко заявив, що 1 грудня до Києва масово звозитимуть людей і що учасникам протестів пропонують по тисячі гривень на день за участь у «держперевороті». Про це Корнієнко розповів журналістам у кулуарах Верховної Ради.

«До цих заяв треба ставитися серйозно, вони перевіряються. …Ми зі свого боку просто тролимо опозиціонерів, які у нас весь час збираються і не завжди можуть артикулювати з якого приводу», – додав Корнієнко, продовжуючи тему підготовки «перевороту».

Крім того, 1 грудня президент Зеленський має виступити із щорічним посланням до Верховної Ради та народу України.

Будівлю Ради, усі входи та виходи до неї через це можуть заблокувати, каже Корнієнко. Зокрема, заступник голови парламенту порадив журналістам приїжджати до парламенту у середу раніше через можливе блокування проходів до будівлі.

«Я радив би вам приїжджати раніше, тому що в рамках перевороту можуть бути просто заблоковані проходи...», – сказав Корнієнко.

Нагадаємо, 26 листопада під час пресмарафону президент України Володимир Зеленський заявив, що Рінат Ахметов разом зі своїм оточенням може готувати державний переворот в Україні.

Заява Зеленського викликала неабиякий резонанс у світі, її прокоментувала велика кількість українських та світових політиків, зокрема, президент США Джозеф Байден.

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