Ще один нардеп заявив про вихід з парламентської фракції «слуг народу»

Народний обранець розкритикував чинну владу за ганебні, на його думку, кадрові призначення

Про своє рішення народний обранець заявив з трибуни Верховної Ради

30 листопада під час пленарного засідання Верховної Ради України нардеп від партії «Слуга народу» Роман Соха заявив про свій вихід з парламентської фракції цієї політичної сили. Пряму трансляцію засідання здійснює телеканал «Рада»

Політик зазначив, що підтримував кандидатуру Володимира Зеленського на президентських виборах та долучився до формування «Зе!команди» у Запоріжжі, оскільки вірив у задекларовані Зеленським обіцянки завершити епоху кланово-олігархічної системи, викорінити політичне кумівство та корупцію, завершити «епоху бідності» тощо.

«Пане президенте, ви обіцяли, що в наших рядах будуть нові обличчя, люди, які ніколи не були в політиці, які не є дотичні до «схем» і не грабували країни», – наголосив народний обранець.

Роман Соха додав, що прийняв рішення про вихід з фракції «Слуги народу» через невиконання чинною владою своїх обіцянок, а «останньою краплею» при прийнятті цього рішення для нього стало призначення Ігоря Шурми, колишнього функціонера проросійського «Опозиційного блоку», на посаду заступника голови Офісу президента.

Нагадав Соха і про інші, ганебні, на його думку, призначення, зокрема, іншого заступника керівника Офісу президента Олега Татарова та «лобіста Харківських угод Руслана Демченка».

«Цих людей не має бути на державних посадах», – підсумував Роман Соха.

Нагадаємо, Роман Соха – український громадський діяч, фахівець в галузі управління фінансовою діяльністю та рентабельністю банківських установ і організацій, мешканець Запоріжжя. Працював на керівних посадах у фінансових установах.. З 2001 року – на посаді економіста валютного відділу банку. У 2019 році був обраний депутатом Верховної Ради IX скликання від партії «Слуга Народу» за виборчим округом №75 (Запорізька область). Член партії «Слуга Народу». Член Комітету Верховної Ради з питань цифрової трансформації. Директор рекламного агентства «Еверест». Керівник «Зе!офісу» у Запоріжжі.

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