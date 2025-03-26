Українці боротимуться голими руками. Дані американської розвідки підтвердила соціологія

Готовність суспільства до боротьби як і спроможність збройних сил до ведення ефективних бойових дій – наші ключові аргументи

Ще раз запощу цю картинку з недавнього соціологічного опитування КМІС не лише тому, що вона демонструє важливий показник (готовність суспільства боротися), але й через реакцію, яку вона викликала в попередньому пості (хвилю скепсису і критики).

Частина коментарів стосувалися того, що зазначена цифра нічого не означає, бо опитування відбулося «не в окопах». Звісно війну найчіткіше розуміють ті, хто беруть безпосередню участь в бойових діях. Але спроможність суспільства до її продовження визначають і ті, хто працює в тилу. Війну можна програти і не на фронті – так сталося в Першій світовій з Росією і Німеччиною.

Ворог це прекрасно розуміє, тому посилює терор проти цивільних влаштовуючи щонічний «бліц» шахедами та ракетами. Він витрачає на це значний ресурс і не досягає потрібного результату – українці не сипляться і не кричать, що готові припиняти війну на будь-яких умовах лиш би припинився терор.

І саме це демонструє наведена цифра (82% за продовження боротьби без допомоги США). Вона важлива для нас, для самоусвідомлення нашого потенціалу до спротиву на 11 рік війни. Вона важлива для тих, хто спостерігає за війною ззовні (зокрема США і ЄС) та ухвалює рішення чи допомагати нам.

І вона між іншим співпадає з недавно озвученим висновком американських розвідників – «українці боротимуться голими руками, якщо їх не влаштують результати завершення війни».

Готовність суспільства до боротьби як і спроможність збройних сил до ведення ефективних бойових дій – зараз наші ключові аргументи («козирні карти») як у війні, так і на переговорах, що тривають. Тому Росія намагається переконати світ і нас самих – все «українці втомилися» і готові на все, щоб припинити «це все».

Не допомагайте їй у цьому, підтримуючи цей наратив, стверджуючи що такі показники в соціологічних опитуваннях нічого не означають. Вони про нашу силу, яка попри все досі є, яку маємо відчувати ми і світ.