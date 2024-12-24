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Володимир В`ятрович Народний депутат

Російський імперіалізм

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«Ми забираємо вашу землю, не тому, що ми сильніші, цивілізованіші, живемо краще, а тому що ви – це ми»
фото: tyzhden.ua

Віра в глобальну місію перебудування цілого світу по-своєму, надихає будівничих імперії

Спосіб існування держави, який полягає у постійному поширенні простору називають імперією. Вона розповзається як пляма з колись малопомітного центру поглинаючи сусідні території. 

Її носії завойовують чужі землі, певні власної вищості над їх мешканцями. Відчуття цієї вищості, імперська пиха, яка виливається у віру в глобальну місію переробити цілий світ по своєму, надихає будівничих імперії.

Російський імперіалізм інший. Тому, що він про завоювання не лише територій, але й людей, що їх населяють. «Ми забираємо вашу землю, не тому, що ми сильніші, цивілізованіші, живемо краще, а тому що ви – це ми, а значить ваші землі  завжди були нашими».

Те, що хтось  із завойованих стає частиною імперської верхівки, долучається до її поширення є не запереченням імперськості Росії, а її суттю. Бо усі ці безбородьки ніколи не були якимось іншими, вони завжди були як «ми», лиш через чиїсь інтриги забули про це. Інші, не такі талановиті, теж можуть і мають долучитися до цього «ми», хай не до верхівки, а просто маси, великої, страшної. Але й так зможуть відчути силу приналежності до чогось грізного.

«Стань як ми, відчуй задоволення від того як нас бояться в світі» – цим спокушає завойованих імперія. «Стань знов сильним і грізним!».

Тому російський імперіалізм – це не завоювання, а повернення. Тому йому так важливо апелювати до минулого, яке має пояснити - «тут завжди були і будемо ми».

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Джерело
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Теги: путін росія путінський режим

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