Війна за війну. Як Росія маніпулює усім світом

«Насправді буде чи не буде війна, а точніше коли саме і якою вона буде, вирішував лише Путін, який бачить у ній свою головну місію»

Війна за війну. Як тільки «перестануть стріляти», незалежно від того буде це тимчасова заморозка чи спроба зупинити війну якимось тривалішим миром, почнеться війна довкола цієї війни. Інформаційна за формою і ціннісна за змістом.

За те щоб правильно пояснити її, подати нам і світові. В цьому протистоянні Росія спробує захопити додатково те, що не вдалося з допомогою зброї. Тому запускатиме тези не лише про вину України (це вже давно триває), але й про непотрібність цієї війни, а відтак марність втрат (людських, матеріальних, політичних). Їх будуть спрямовувати на нас, для демотивації та демобілізації українського суспільства. Щоб зламати його волю до спротиву, яку не вдалося здолати збройною агресією. Їх запускатимуть на наших сусідів, щоб паралізувати їх дії меседжами: не будете слухати Росію з вами зроблять так само, а Захід зрадить.

Прикро, але вже зараз схожі слова чуємо від Трампа, який говорить про безглузду війну, наголошує, що як би він керував США раніше її не було б.

Насправді буде чи не буде війна, а точніше коли саме і якою вона буде, вирішував лише Путін, який бачить у ній свою головну місію.

Насправді нам і далі треба пояснювати собі і світові, що це війна за наше існування як окремої нації. Ми захищаємо в ній незалежну державу як оптимальну форму її існування та свою унікальну культуру, як головний зміст її існування.

Значення цієї війни глобальне, бо вона проти того, що хтось у світі може вирішувати долю іншої нації чи навіть сам факт її існування. А це означає, що ця війна не просто не безглузда, вона про найважливіше в історії протистояння свободи (нації і людини) та неволі.

Це значить наші втрати точно не були і не будуть марними. Це значить, що ми не програємо цієї війни допоки існуватимуть українці. Не програє весь вільний світ, допоки існуватимуть українці.

Це звучить патетично і навіть пафосно. Але масштаби і значення цієї війни для нас і світу такі значні, що потребують саме такої високої тональності. Більш того, саме пониження цієї тональності є способом нівелювати наші дотеперішні здобутки, їх глобальне значення. Спробою знищити інформаційно те, що не вдалося зброєю.