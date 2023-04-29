Ракетний удар 28 квітня: британська розвідка назвала цілі росіян

Російська атака не була спрямована на енергетичну інфраструктуру України

Вранці 28 квітня Росія завдала першої великої серії ракетних ударів по Україні від початку березня 2023 року. Хоча Україна збила більшість ракет, щонайменше 25 мирних жителів загинули. Про це йдеться у черговому зведенні міністерства оборони Великої Британії.

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Зазначається, що ці атаки свідчать про відхід від використання Росією ударів на великій відстані. Під час ударів 28 квітня було випущено менше ракет, ніж взимку. «Навряд чи вона (атака – ред.) була спрямована на енергетичну інфраструктуру України», - вважає британська розвідка.

На її думку, існує реальна ймовірність того, що Росія намагалася перехопити українські резервні підрозділи та військові постачання, нещодавно надані Україні.

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«Росія використовує неефективний процес націлювання і надає пріоритет передбачуваній військовій необхідності, а не запобіганню супутнім втратам, включаючи загибель мирних жителів», - зазначають у міноборони Британії.

Нагадаємо, 28 квітня завдала ракетного удару по Україні. Ворогом було випущено 23 ракети, 21 з яких була збита Силами оборони. Удару зазнали Умань, Дніпро, Українка на Київщині. В Умані ракета влучила в багатоповерхівку, у результаті чого, за останніми даними, загинули 23 особи, з них чотири дитини. Наразі пошуково-рятувальні роботи тривають.