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Москва заборонила запускати безпілотники після атаки на Кремль

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Москва заборонила запускати безпілотники після атаки на Кремль
Тепер безпілотники можна буде використовувати лише за рішенням органів державної влади
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Кремль назвав атаки по Росії «спланованою терористичною акцією»

У Москві ввели заборону на запуск БПЛА. Тепер безпілотники можна буде використовувати лише за рішенням органів державної влади. Про це повідомив міський голова Москви Сергій Собянін. 

«Рішення ухвалено для запобігання несанкціонованому використанню БПЛА, які можуть ускладнити роботу правоохоронних органів», – написав Собянін.

При цьому Собянін нагадав, що за російськими законами, несанкціонований запуск БПЛА начебто є правопорушенням і тягне за собою адміністративну та кримінальну відповідальність.

Зазначимо, що заборона запускати безпілотники в Москві може бути пов'язана з тим, що українські безпілотники «намагалися завдати удару» по кремлівській резиденції президента РФ Володимира Путіна. Пропагандисти пишуть, що Путін не постраждав, інших постраждалих і матеріальних збитків теж немає. Кремлівський речник Дмитро Пєсков заявив, що Путіна не було в Кремлі в момент атаки.

Атаку Кремль назвав «спланованою терористичною акцією» і «замахом на президента Росії».

Нагадаємо, що ніч проти 3 травня пройшла у Росії тривожно: у багатьох містах лунали вибухи, не обійшлося й без пожеж. Безпілотники атакували зокрема нафтобазу та аеродром. 

Читайте також: Атака на аеродром, пожежа на нафтобазі. Що наразі відбувається в Росії
Теги: росія путін безпілотник Москва

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