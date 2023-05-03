Москва заборонила запускати безпілотники після атаки на Кремль

Тепер безпілотники можна буде використовувати лише за рішенням органів державної влади

Кремль назвав атаки по Росії «спланованою терористичною акцією»

У Москві ввели заборону на запуск БПЛА. Тепер безпілотники можна буде використовувати лише за рішенням органів державної влади. Про це повідомив міський голова Москви Сергій Собянін.

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«Рішення ухвалено для запобігання несанкціонованому використанню БПЛА, які можуть ускладнити роботу правоохоронних органів», – написав Собянін.

При цьому Собянін нагадав, що за російськими законами, несанкціонований запуск БПЛА начебто є правопорушенням і тягне за собою адміністративну та кримінальну відповідальність.

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Зазначимо, що заборона запускати безпілотники в Москві може бути пов'язана з тим, що українські безпілотники «намагалися завдати удару» по кремлівській резиденції президента РФ Володимира Путіна. Пропагандисти пишуть, що Путін не постраждав, інших постраждалих і матеріальних збитків теж немає. Кремлівський речник Дмитро Пєсков заявив, що Путіна не було в Кремлі в момент атаки.

Атаку Кремль назвав «спланованою терористичною акцією» і «замахом на президента Росії».

Нагадаємо, що ніч проти 3 травня пройшла у Росії тривожно: у багатьох містах лунали вибухи, не обійшлося й без пожеж. Безпілотники атакували зокрема нафтобазу та аеродром.