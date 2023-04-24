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Компанія Henkel остаточно пішла із Росії

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Компанія Henkel остаточно пішла із Росії
Концерн Henkel, який виробляє косметику та побутову хімію під цілою низкою брендів, серед яких Schwafzkopf та Persil,
фото: з відкритих джерел

На російському ринку компанія вела діяльність із 1990 року

З 21 квітня німецька Henkel AG&Co більше не є власником ТОВ «Хенкель Рус», російська компанія на 100% належить еміратській Lead Holding Ltd. Про це повідомляє «Інтерфакс-Україна».

У квітні Henkel оголосила про підписання угоди про продаж своїх активів у Росії за 54 млрд рублів (близько 600 млн євро) консорціуму російських підприємців.

Як повідомлялося, у грудні минулого року стало відомо, що німецький концерн Henkel, який виробляє косметику та побутову хімію під цілою низкою брендів, серед яких Schwafzkopf та Persil, відокремить бізнес у Росії та змінить його назву. У компанії пояснювали ці зміни підготовкою до продажу.

Нагадаємо, на початку квітня 2022 року керівництво Henkel заявляло, що компанія продовжить працювати в Росії. Проте згодом компанія змінила позицію і прийняла рішення про припинення діяльності в РФ, а також в Білорусі.

Henkel була створена у 1876 році. На російському ринку компанія веде діяльність із 1990 року, має у країні 11 заводів. Henkel об'єднує підрозділи Adhesive Technologies (клеї та технології), Laundry & Home Care (чистячі та миючі засоби) та Beauty Care (косметика). У РФ компанія випускає товари під такими марками, як Persil, Bref, Pril, «Лоск», «Ласка», Schwarzkopf, Syoss, Fa, Ceresit, клеї «Момент» та Loctite.

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Теги: бізнес технології Україна рублі репарації Німеччина росія санкції

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