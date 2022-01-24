Необхідна негайна нейтралізація ворожої агентури на українській землі

Євген Мураєв заперечує всі заяви, про його проросійські погляди

Євген Мураєв заперечує всі заяви, про його проросійські погляди

Бездіяльність української влади на тлі загрози російського наступу – справжній злочин

Заява МЗС Великої Британії про плани Росії поставити в Україні свій окупаційний уряд на чолі з Євгеном Мураєвим потребує негайних дій.

Тим більше, що ці дані підтверджують і американці. Вочевидь, наші партнери надали необхідну інформацію українській владі. І щодо Мураєва, і щодо названих у повідомленні британського МЗС Арбузова, Клюєва, Сівковича й Азарова.

За цих обставин бездіяльність української влади з нейтралізації російської агентури на тлі загрози російського наступу була би справжнім злочином.

Зеленський і влада в цілому мають негайно припинити переслідування демократичної опозиції і долучитися до започаткованого демократичними силами процесу об’єднання української нації для спільної відсічі ворогу.

Важливою складовою цієї відсічі має бути нейтралізація ворожої агентури на українській землі.

Це стосується усієї російської агентури як на всеукраїнському, так і на місцевому рівні. І в першу чергу – в структурах влади й правоохоронних органів.

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Джерело: блог Володимира В'ятровича

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