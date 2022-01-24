  1. Головна
  2. Думки вголос
  3. Володимир В`ятрович
рус
    Думки вголос

    Необхідна негайна нейтралізація ворожої агентури на українській землі

    Євген&nbsp;Мураєв заперечує всі заяви, про його проросійські погляди - Необхідна негайна нейтралізація ворожої агентури на українській землі
    Євген Мураєв заперечує всі заяви, про його проросійські погляди
    фото: glavcom.ua

    Бездіяльність української влади на тлі загрози російського наступу – справжній злочин

    Заява МЗС Великої Британії про плани Росії поставити в Україні свій окупаційний уряд на чолі з Євгеном Мураєвим потребує негайних дій.

    Тим більше, що ці дані підтверджують і американці. Вочевидь, наші партнери надали необхідну інформацію українській владі. І щодо Мураєва, і щодо названих у повідомленні британського МЗС Арбузова, Клюєва, Сівковича й Азарова.

    За цих обставин бездіяльність української влади з нейтралізації російської агентури на тлі загрози російського наступу була би справжнім злочином.

    Зеленський і влада в цілому мають негайно припинити переслідування демократичної опозиції і долучитися до започаткованого демократичними силами процесу об’єднання української нації для спільної відсічі ворогу.

    Важливою складовою цієї відсічі має бути нейтралізація ворожої агентури на українській землі.

    Це стосується усієї російської агентури як на всеукраїнському, так і на місцевому рівні. І в першу чергу – в структурах влади й правоохоронних органів.

    Читайте також:

    Джерело: блог Володимира В'ятровича

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: Росія Євген Мураєв злочин уряд влада
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    ІНШІ ДУМКИ АВТОРА
    ПОПУЛЯРНІ АВТОРИ
    Євген Істребін
    Євген Істребін

    Екоактивіст

    Олена Білозерська
    Олена Білозерська

    Боєць Української добровольчої армії 

    Кирило Стеценко
    Кирило Стеценко

    Український скрипаль, композитор

    Юрій Бутусов
    Юрій Бутусов

    Журналіст, громадський діяч

    Віктор Шлінчак
    Віктор Шлінчак

    Керівник проекту «Главком»

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Необхідна негайна нейтралізація ворожої агентури на українській землі